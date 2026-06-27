Nacionales
27 de junio de 2026 a la - 20:40

Proyectan millonaria remodelación del estadio Ykua Pytã de Villarrica

Anuncian una inversión de G. 1.200 millones para refacción del estadio Ykua Pytã de Villarrica.
La presentación del proyecto en la Gobernación de Guairá.

La Gobernación de Guairá presentó un proyecto para la refacción integral y modernización del estadio Ykua Pytã. La iniciativa contempla una inversión aproximada de G. 1.200 millones e incluye mejoras en la infraestructura, adecuaciones.

Por Siro Benítez

La Gobernación de Guairá anunció un proyecto de refacción y remodelación integral del estadio Ykua Pytã, uno de los principales locales deportivos del departamento. La inversión prevista asciende a G. 1.200 millones y contempla mejoras estructurales, adecuaciones inclusivas y nuevos espacios para brindar mayor comodidad a los espectadores.

El proyecto fue presentado oficialmente por las autoridades departamentales, que destacaron la intención de recuperar uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Guairá y dotarlo de una infraestructura acorde a las necesidades actuales.

Anuncian una inversión de G. 1.200 millones para refacción del estadio Ykua Pytã de Villarrica.

Según lo anunciado, el próximo lunes será presentado ante la Municipalidad de Villarrica el pedido de aprobación de los planos y permisos correspondientes para la ejecución de la obra. Una vez obtenida la autorización municipal, la Gobernación prevé iniciar el proceso licitatorio para adjudicar los trabajos a la empresa que tendrá a su cargo la remodelación integral del estadio.

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Las mejoras proyectadas incluyen la refacción de sectores que actualmente presentan un importante deterioro como consecuencia del paso del tiempo y la falta de intervenciones de gran envergadura.

Anuncian una inversión de G. 1.200 millones para refacción del estadio Ykua Pytã de Villarrica.

Además de las reparaciones estructurales, el proyecto incorpora modificaciones destinadas a modernizar el recinto y ofrecer mejores condiciones tanto para deportistas como para el público.

Entre las principales novedades figura la adecuación de accesos y sectores específicos para garantizar la inclusión y facilitar el ingreso de personas con discapacidad, conforme a criterios de accesibilidad universal.

Asimismo, se prevé la construcción de un espacio destinado al funcionamiento de cantinas y servicios gastronómicos, con el objetivo de mejorar la atención durante la realización de eventos deportivos y otras actividades.

Anuncian una inversión de G. 1.200 millones para refacción del estadio Ykua Pytã de Villarrica.

Desde la Gobernación señalaron que el diseño busca combinar modernidad, funcionalidad y seguridad, sin perder la identidad histórica que caracteriza al estadio.

También señalaron que una infraestructura renovada permitirá ampliar la utilización del estadio para actividades recreativas, culturales y comunitarias, además de los tradicionales encuentros futbolísticos.