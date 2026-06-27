Proyectan millonaria remodelación del estadio Ykua Pytã de Villarrica

La Gobernación de Guairá anunció un proyecto de refacción y remodelación integral del estadio Ykua Pytã, uno de los principales locales deportivos del departamento. La inversión prevista asciende a G. 1.200 millones y contempla mejoras estructurales, adecuaciones inclusivas y nuevos espacios para brindar mayor comodidad a los espectadores.

El proyecto fue presentado oficialmente por las autoridades departamentales, que destacaron la intención de recuperar uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Guairá y dotarlo de una infraestructura acorde a las necesidades actuales.

Según lo anunciado, el próximo lunes será presentado ante la Municipalidad de Villarrica el pedido de aprobación de los planos y permisos correspondientes para la ejecución de la obra. Una vez obtenida la autorización municipal, la Gobernación prevé iniciar el proceso licitatorio para adjudicar los trabajos a la empresa que tendrá a su cargo la remodelación integral del estadio.

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Las mejoras proyectadas incluyen la refacción de sectores que actualmente presentan un importante deterioro como consecuencia del paso del tiempo y la falta de intervenciones de gran envergadura.

Además de las reparaciones estructurales, el proyecto incorpora modificaciones destinadas a modernizar el recinto y ofrecer mejores condiciones tanto para deportistas como para el público.

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Entre las principales novedades figura la adecuación de accesos y sectores específicos para garantizar la inclusión y facilitar el ingreso de personas con discapacidad, conforme a criterios de accesibilidad universal.

Asimismo, se prevé la construcción de un espacio destinado al funcionamiento de cantinas y servicios gastronómicos, con el objetivo de mejorar la atención durante la realización de eventos deportivos y otras actividades.

Desde la Gobernación señalaron que el diseño busca combinar modernidad, funcionalidad y seguridad, sin perder la identidad histórica que caracteriza al estadio.

También señalaron que una infraestructura renovada permitirá ampliar la utilización del estadio para actividades recreativas, culturales y comunitarias, además de los tradicionales encuentros futbolísticos.