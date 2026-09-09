“Vamos a salvar tu casa”: el homenaje por los 149 años de Serafina Dávalos

Serafina Dávalos (9 de septiembre de 1883 - 27 de septiembre de 1957) fue la primera mujer abogada y doctora en Derecho de Paraguay, pero su legado fue mucho más allá de un título universitario.

A lo largo de su vida, defendió la igualdad ante la ley, cuestionó las normas que subordinaban a las mujeres, impulsó el acceso a la educación y participó activamente en organizaciones que reclamaban derechos civiles y sufragio.

Hasta ahora su figura ocupa un lugar clave en la historia del feminismo paraguayo y en la lucha por una sociedad más igualitaria.

También fue la primera mujer en obtener un título de doctora en Derecho, en 1907, con su tesis “Humanismo”, en la cual reivindica ser mujer, estudiante y amante de su patria, y reclama la plena participación cívica y política de las mujeres en Paraguay.

Lea más: Primera abogada y feminista paraguaya

Los 149 años de Serafina Dávalos

Este miércoles se cumplen 149 años del nacimiento de Serafina Dávalos y por la fecha se realizó un acto de homenaje en su histórica casa ubicada en el centro de Asunción que también busca ser restaurada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al respecto, la historiadora Ana Barreto destacó el profundo significado que su figura mantiene para las mujeres paraguayas. Para ella, Dávalos representa una “luz”, incluso aunque su trabajo e impacto a inicios del siglo XX haya permanecido “oculto” e “invisibilizado”.

Según recuenta la especialista, su legado comenzó a salir a la luz tras la caída de la dictadura, hacia 1990 o 1991, cuando se encontró su tesis en una residencia particular y de ahí se impulsó una investigación. A partir de este rescate, se reconoció a Serafina como la primera mujer en terminar la carrera de derecho en Paraguay y se visibilizaron las exigencias femeninas, como el derecho al voto.

Actualmente, la presencia histórica y el nombre de Serafina representa una “bandera para las luchas” de las mujeres. Además, Barreto también enfatizó la necesidad de contar con la voluntad política para restaurar la casa de Serafina, argumentando que la memoria histórica no solo requiere archivos, sino también del paisaje físico y urbano.

Lea más: Casa Serafina Dávalos: Diputados analizará crear una comisión para salvar patrimonio histórico

Restauración de la casa de Serafina Dávalos

Por su parte, la doctora Lilian Soto confirmó que recolección de más de 1.500 firmas para restaurar la casa tuvo un resultado “muy positivo” al lograr que el Parlamento aprobara por ley la creación de una comisión interinstitucional destinada a la restauración de la casa de Serafina Dávalos. Tras su promulgación en el mes de julio, la comisión quedó oficialmente instalada.

Asimismo, se anunció la disponibilidad de 100.000 dólares para el apuntalamiento del inmueble para prevenir su derrumbe.

Por este caso, Soto enfatizó la necesidad de ejecutar estos trabajos de inmediato mientras se aseguran los fondos presupuestarios necesarios para una restauración integral de la propiedad.

Además, un grupo de más de 40 organizaciones de la sociedad civil se unió para definir el proyecto de uso que se le dará a la vivienda, que de momento, la propuesta principal busca transformar la vivienda en un centro cultural de memoria y derechos de las mujeres con un auditorio, biblioteca, museo y salas de capacitación.

Lea más: Casa de Serafina Dávalos: Congreso crea comisión nacional para restaurar

Situación de la casa de Serafina Dávalos

El inmueble, ubicado sobre las calles Luis Alberto de Herrera, entre Estados Unidos y Tacuary, Asunción, es considerado de alto valor histórico, cultural y simbólico; sin embargo, se encuentra en ruinas.

El inmueble ya había sido declarado “Bien de Valor Patrimonial Cultural” por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), y pertenece actualmente al Instituto de Previsión Social (IPS), sin embargo nunca se preservó adecuadamente.

Lea más: ¿Puede el IPS salvar la histórica “Casa Serafina Dávalos” tras el abandono?