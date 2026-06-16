Casa de Serafina Dávalos: Congreso crea comisión nacional para restaurar

El proyecto que se originó en la Cámara de Senadores tomó impulso luego de que varias organizaciones civiles alertaran sobre el grave estado de abandono del edificio declarado de interés histórico, por ser lugar de residencia de Serafina Dávalos, primera abogada del Paraguay, quien abrió el camino para que muchas otras mujeres aspiren a la formación y el empoderamiento.

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“Su pensamiento y acción representaron un aporte fundamental en la defensa de la igualdad, la educación y los derechos civiles de las mujeres paraguayas”, dijo la diputada cartista Cristina Villalba en representación de la Comisión de Presupuesto.

El inmueble, ubicado sobre las calles Luis Alberto de Herrera, entre Estados Unidos y Tacuary, es considerado de alto valor histórico, cultural y simbólico; sin embargo, se encuentra en ruinas a merced de indigentes que lo utilizan como refugio.

La creación de la comisión interinstitucional permitirá articular esfuerzos entre organismos del Estado, gobiernos locales, universidades, organizaciones de la sociedad civil y entidades vinculadas a la preservación patrimonial y a la promoción de los derechos de las mujeres.

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El proyecto establece que la comisión nacional de restauración estará integrada por representantes de varias instituciones que durarán en sus funciones un año.

El inmueble ya había sido declarado “Bien de Valor Patrimonial Cultural” por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), y pertenece actualmente al Instituto de Previsión Social (IPS), sin embargo nunca se preservó adecuadamente.

Tras la aprobación, por unanimidad, el documento fue sancionado y remitido al Poder Ejecutivo para su consideración.