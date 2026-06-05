Casa Serafina Dávalos: Diputados analizará crear una comisión para salvar patrimonio histórico

El proyecto de ley “que crea la comisión nacional para la restauración y puesta en valor de la casa de Serafina Dávalos”, que ya cuenta con la media sanción del Senado, figura en el primer punto de la sesión convocada para este martes 9 en Diputados.
La iniciativa toma impulso luego de que varias organizaciones civiles alertaran del grave estado de abandono del edificio declarado de interés histórico, por ser lugar de residencia de la que fuera la primera abogada del Paraguay y que abrió el camino para que muchas otras mujeres aspiren a la formación y el empoderamiento.
Pese a tal valor histórico, cultural y arquitectónico, la casona ubicada en Asunción (Luis Alberto de Herrera casi Estados Unidos) se encuentra derruida, ganada por la maleza y habitada por personas en situación de calle.
Mientras tanto, las autoridades se pasan la pelota para no asumir la responsabilidad, puntualmente, entre el Instituto de Previsión Social (IPS) a cuyo nombre está el edificio y la Procuraduría General de la República, responsable de velar por los bienes patrimoniales del Estado
El proyecto de ley plantea la creación de una Comisión Nacional que defina un proyecto para su puesta en valor, y que presente un estimativo de gastos a ser incluidos en el Presupuesto de Gastos de la Nación.
La misma estará integrada por:
- Instituto de Previsión Social;
- Ministerio de la Mujer;
- Secretaría Nacional de Cultura;
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones;
- Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay
- Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, respectivamente;
- Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, respectivamente;
- Oficina de la Primera Dama;
- Municipalidad de Asunción;
- Procuraduría General de la República;
- Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción;
- Dos representantes de Organizaciones no Gubernamentales y/o de la sociedad civil impulsoras de la restauración y memoria de la casa de Serafina Dávalos; y,
- Representante de organizaciones e instituciones que trabajan por el Centro Histórico de Asunción.