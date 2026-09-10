Cuatro anestesiólogos renuncian en el Hospital Regional de Villarrica

El director de la IV Región Sanitaria, Dr. Rigoberto Alarcón, confirmó que cuatro anestesiólogos del principal hospital de referencia del departamento presentaron sus renuncias ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).

Los profesionales forman parte de un grupo de especialistas que viene analizando medidas de fuerza ante la falta de una respuesta concreta al reclamo salarial planteado por el sector médico a nivel nacional.

Alarcón explicó que las renuncias fueron presentadas, pero todavía deben ser aceptadas por el Ministerio de Salud. Por ese motivo, los cuatro profesionales continúan actualmente desempeñando sus funciones con normalidad.

Desde el sector de anestesiología, sin embargo, aclararon que las renuncias ya fueron formalizadas. Señalaron que las documentaciones fueron presentadas ante la Sociedad y el Sindicato de Médicos Anestesiólogos del MSPyBS y que posteriormente ingresaron oficialmente al Ministerio mediante mesa de entrada.

Preocupa el impacto de las renuncias

Pese a la presentación de las dimisiones, los anestesiólogos aseguraron que las guardias permanecen cubiertas en el Hospital Regional de Villarrica. De esta manera, sostienen que actualmente están garantizadas las atenciones de cirugía, urgencias, emergencias y las intervenciones programadas.

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La situación genera preocupación debido a la importancia de los anestesiólogos para el funcionamiento de los servicios quirúrgicos. Su eventual salida podría afectar principalmente la capacidad del hospital para realizar procedimientos programados y atender intervenciones de urgencia.

El director regional advirtió precisamente sobre este escenario y señaló que, si las renuncias son aceptadas y los especialistas dejan efectivamente sus cargos, podrían producirse dificultades para mantener algunos servicios esenciales.

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Uno de los sectores que podría verse especialmente afectado es maternidad, donde la disponibilidad de anestesiólogos resulta fundamental ante procedimientos quirúrgicos y situaciones de emergencia obstétrica.

La situación se produce en la antesala de nuevas medidas de fuerza anunciadas por el gremio médico, que mantiene como uno de sus principales reclamos la implementación de un piso salarial para los profesionales de la salud.

Ya habían advertido sobre dimisiones

El conflicto ya había generado preocupación en Guairá ante la posibilidad de una salida masiva de especialistas del Hospital Regional de Villarrica. Anteriormente, médicos habían manifestado su intención de renunciar, entre ellos profesionales de Terapia Intensiva de Adultos y Anestesiología.

En total, se había mencionado la posibilidad de que 18 especialistas dejaran sus cargos: 11 médicos de Terapia Intensiva de Adultos y siete anestesiólogos. La situación avanzó ahora con la presentación formal de las primeras cuatro renuncias correspondientes al área de Anestesiología.