Terapistas y anestesiólogos de Villarrica analizan renuncia masiva ante falta de respuestas

El Sindicato de Médicos de Guairá (SIMEG) informó este martes que los profesionales de las áreas de Terapia Intensiva de Adultos y Anestesiología del Hospital Regional de Villarrica analizan presentar una renuncia masiva.

De acuerdo con el anuncio realizado por el gremio, los jefes del servicio de Terapia Intensiva de Adultos mantuvieron conversaciones y el plantel habría tomado de manera unánime la decisión de avanzar con la presentación de sus renuncias.

A esta medida también se sumarían los anestesiólogos del Hospital Regional. Según el SIMEG, los siete profesionales que integran este servicio manifestaron su intención de adherirse a la eventual renuncia colectiva.

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En el caso de los terapistas, se trata de 11 médicos, mientras que el plantel de anestesiólogos está integrado por siete profesionales. De concretarse ambas medidas, serían 18 médicos especialistas los que dejarían sus funciones.

Sin embargo, desde el sindicato aclararon que la decisión todavía debe ser formalizada. Los profesionales dependen de sus respectivas sociedades científicas, por lo que las conversaciones continúan con la Sociedad de Anestesiólogos y la sociedad que nuclea a los médicos intensivistas.

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El anuncio se produce apenas un día después de que los médicos del Hospital Regional de Villarrica retomaran las consultas y cirugías programadas, luego de cinco días de huelga nacional, desarrollados entre el 24 y el 28 de agosto.

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El lunes, los profesionales nucleados en el SIMEG realizaron una manifestación simbólica en el Hospital Regional y posteriormente retornaron a sus puestos de trabajo para restablecer los servicios que habían sido suspendidos durante la huelga.

No obstante, el levantamiento de la medida de fuerza no significó el fin del conflicto. Los médicos sostienen que el Gobierno todavía no presentó una propuesta concreta que permita responder a sus principales reivindicaciones.

El presidente del SIMEG, doctor Ever Giménez, había señalado que durante los últimos meses se desarrollaron varias mesas de trabajo con representantes del Ministerio de Salud y del Ministerio de Economía, pero que hasta ahora no recibieron una respuesta favorable.

Entre los principales reclamos del sector se encuentra un reajuste salarial, debido a que los profesionales sostienen que sus remuneraciones no acompañaron el incremento del costo de vida registrado durante los últimos años. A esto se suman exigencias relacionadas con la desprecarización laboral, la disponibilidad de medicamentos e insumos y el mejoramiento de la infraestructura de los hospitales públicos.