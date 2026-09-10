Día Mundial para Prevención del Suicidio: ¿dónde consultar?

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, en guaraní Jejuka Ñehenonde’a Ára Yvórape y este año se estableció como lema: “Cambiemos la narrativa: lo que te pasa, importa”.

Desde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS), a través de la Dirección Nacional de Salud Mental, dieron a conocer una publicación en la que indican que siguen trabajando comprometidos con una atención centrada en la persona y el cuidado de la salud mental de todos los ciudadanos.

Agregan que los desafíos en este ámbito continúan y, por ello, se avanza hacia una reforma del modelo de atención en salud mental, orientada a fortalecer una atención comunitaria, accesible y cercana a las personas, desde una perspectiva de derechos humanos y en concordancia con la Ley N.º 7.018/2022 de Salud Mental.

Explican que en respuesta a la necesidad de contar con servicios de atención accesibles y oportunos, y poniendo especial énfasis en la promoción y la prevención de la salud mental, impulsan distintas estrategias y herramientas para acercar el acompañamiento a la ciudadanía.

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Línea de Crisis de Salud Mental

Entre estas estrategias, destacan la Línea de Crisis de Salud Mental 155 y el Directorio Nacional de Salud Mental.

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Explican que la Línea 155 Salud Mental es un servicio del MSP que brinda asistencia telefónica inmediata, gratuita y confidencial, las 24 horas del día, los 365 días del año y con cobertura nacional.

Agregan que desde su puesta en funcionamiento en mayo de 2025, esta línea tiene como propósito brindar contención emocional, intervención en situaciones de crisis y orientación oportuna a personas que atraviesan situaciones de sufrimiento psíquico, riesgo suicida o que necesitan apoyo psicológico urgente.

Los profesionales que atienden la línea están capacitados para acompañar en situaciones relacionadas con crisis suicidas, depresión, ansiedad y ataques de pánico.

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También cuentan con formación para atender experiencias de trauma o estrés agudo vinculadas a situaciones de violencia física o psicológica. El servicio también brinda orientación a familiares y personas cercanas que necesitan saber cómo actuar frente a una situación de crisis.

Servicios articulados con la Línea 155 y el Directorio Nacional de Salud Mental

Cuentan además que la Línea 155 trabaja de manera articulada con otros servicios de emergencia, como el 911 y el SEME (141), para favorecer una respuesta integral y oportuna. Asimismo, mantiene articulación con Fono Ayuda 147 del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna).

Por su parte, el Directorio Nacional de Salud Mental, disponible a través de la página web del Ministerio de Salud Pública, es otro instrumento disponible para toda la población.

Señalan que esta herramienta permite a las personas que necesitan atención presencial identificar los servicios de salud mental más cercanos a su comunidad, acceder a información de contacto actualizada y conocer los profesionales y dispositivos disponibles dentro de la red del MSP y BS.

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Su objetivo es facilitar el acceso a la atención y fortalecer la articulación de la red de servicios, para que cada persona pueda encontrar un espacio de acompañamiento cercano y oportuno.

Insisten en que hablar de prevención del suicidio también significa garantizar que las personas sepan dónde acudir, con quién hablar y cómo acceder a ayuda cuando más la necesitan.

“Detrás de cada situación de sufrimiento hay una persona que necesita ser escuchada, acompañada y atendida oportunamente. Por eso, en este Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se renueva el compromiso de seguir trabajando para que nadie tenga que atravesar una crisis en soledad y para que pedir ayuda sea siempre una posibilidad cercana y accesible”, indican desde la cartera de salud.

Instituciones que se adhieren al Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Algunas de las instituciones que se sumaron con posteos en los que además de enviar un mensaje de prevención del suicidio, instan a acercarse a los servicios de atención, son las siguientes:

Instituto de Previsión Social (IPS), que impulsa jornadas de concienciación y sensibilización, además de dar a conocer los servicios que brinda el Centro de Salud Mental (CSM) en el Centro de Especialidades Salud Integral (CESI) en el Hospital Central y los servicios de salud mental en las clínicas periféricas.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de sus dependencias de bienestar social y salud laboral, promoviendo la sensibilización interna y campañas sobre salud mental dentro del fuero judicial.

La Municipalidad de Asunción realiza una campaña de sensibilización para visibilizar los servicios de atención psicológica disponibles en Asunción y promover el acceso a estos espacios de acompañamiento del Policlínico Municipal.

Ministerio del Interior y Policía Nacional del Paraguay con la línea de Emergencia: 911 (para situaciones de riesgo o peligro inminente).

Ministerio de la Mujer , que articula atención e intervenciones psicoemocionales y derivadas para mujeres en situación de vulnerabilidad o violencia familiar a través de sus centros de atención integral.

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que promueve activamente la campaña institucional de concienciación y prevención bajo la línea de salud mental del Estado.

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Servicios del MSP

Los servicios de salud mental habilitados dependiente del MSP por cada región sanitaria y departamento son los siguientes:

Asunción (Capital)

Hospital Psiquiátrico: Avda. Venezuela 1140. Contactos: (0985) 125 813 / (0984) 794 264.

Dirección Nacional de Salud Mental (Oficinas / Farmacia): Curupayty 511 esq. Cerro Corá. Contacto: (0984) 995 123.

Concepción (I Región Sanitaria)

Hospital Regional de Concepción: Lomas Valentinas y Cerro Corá. Contactos: (0985) 206 336 / (0962) 320 529.

San Pedro (II Región Sanitaria)

Hospital Regional de San Pedro del Ycuamandyyú: Benjamín Griffith y Fretes Ayala. Contacto: (0342) 222 394.

Hospital Distrital de San Estanislao (Santaní): Av. Tapiracuai. Contacto: Agendamiento vía mesa de entrada / (0984) 995 123.

Hospital Distrital de Santa Rosa del Aguaray: Contacto: Agendamiento general del hospital.

Cordillera (III Región Sanitaria)

Hospital Regional de Caacupé: Alberdi y Dr. Pino. Contacto: (0511) 242 323.

Centro de Salud de Valenzuela: Contacto vía Coordinación Regional.

Guairá (IV Región Sanitaria)

Hospital Regional de Villarrica: Blvd. Spezzini. Contacto: (0961) 520 093.

Hospital Distrital de Colonia Independencia: Contacto: (0985) 182 035.

Centros de Salud: Paso Yobai e Iturbe. Contacto: (0985) 182 035.

Caaguazú (V Región Sanitaria)

Hospital Regional de Coronel Oviedo: Av. Héctor Roque Duarte. Contacto: (0521) 202 388.

Hospital Distrital de Caaguazú: Contacto directo en admisión.

Caazapá (VI Región Sanitaria)

Hospital Regional de Caazapá: Mariscal Estigarribia c/ Yegros. Contacto: (0542) 232 241.

Itapúa (VII Región Sanitaria)

Hospital Regional de Encarnación: Jorge Memmel y Independencia Nacional. Contacto: (071) 202 243.

Hospital Distrital de Coronel Bogado: Contacto vía mesa de entrada.

Misiones (VIII Región Sanitaria)

Hospital Regional de San Juan Bautista: Mons. Rojas y Coronel Cabral. Contacto: (0781) 232 215.

Hospital Distrital de Ignacio: Contacto directo en ventanilla.

Paraguarí (IX Región Sanitaria)

Hospital Regional de Paraguarí: General Díaz c/ Mariscal López. Contacto: (0531) 242 331.

Hospital Distrital de Carapeguá: Contacto central de admisiones.

Alto Paraná (X Región Sanitaria)

Hospital Regional de Ciudad del Este: Av. Bernardino Caballero. Contacto: (061) 500 682.

Hospital Distrital de Hernandarias: Contacto de mesa de entrada.

Hospital Distrital de Presidente Franco: Contacto de admisión.

Central (XI Región Sanitaria)

Hospital General de San Lorenzo (Calle’i): Teléfono: (021) 570 000.

Hospital General de Luque: Teléfono: (021) 648 888.

Hospital General de Lambaré: Teléfono: (021) 906 142.

Hospital General de Limpio: Teléfono: (021) 780 230.

Hospital General de Villa Elisa: Teléfono: (021) 930 650.

Hospital Nacional de Itauguá: Teléfono: (0294) 321 400.

Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu (San Lorenzo): Teléfono: (021) 589 008.

Hospitales Distritales: Areguá, Capiatá, Fernando de la Mora, Itá, Mariano Roque Alonso, Ñemby y Villeta.

Ñeembucú (XII Región Sanitaria)

Hospital Regional de Pilar: Av. Irala y 14 de Mayo. Contacto: (0786) 232 209.

Amambay (XIII Región Sanitaria)

Hospital Regional de Pedro Juan Caballero: Av. Teniente Herrero esq. Carlos A. López. Contacto: (0336) 272 329.

Canindeyú (XIV Región Sanitaria)

Hospital Regional de Salto del Guairá: Av. Paraguay esq. Mariscal López. Contacto: (046) 242 328.

Hospital Distrital de Curuguaty: Contacto directo en admisión.

Presidente Hayes (XV Región Sanitaria)

Hospital Regional de Villa Hayes: Av. La Costanera. Contacto: (0226) 262 231.

Boquerón (XVI Región Sanitaria)

Hospital Regional de Filadelfia: Contacto vía admisiones regionales.

Alto Paraguay (XVII Región Sanitaria)

Hospital Regional de Fuerte Olimpo: Contacto vía mesa de entrada.

Línea Central de Atención y Guía en Salud Mental (MSP y BS): (0984) 995 123 (vía llamadas y WhatsApp).