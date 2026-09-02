Cuáles son las diferencias entre depresión y deterioro cognitivo

Una persona deja de cocinar, repite una pregunta, abandona actividades que antes disfrutaba o parece desconectada. Familiares y amistades pueden atribuirlo a la edad, al estrés o a la tristeza. Sin embargo, distinguir entre depresión y deterioro cognitivo es importante porque comparten señales visibles, pero no tienen el mismo origen ni requieren exactamente el mismo abordaje.

Depresión: cuando el ánimo también altera la atención y la memoria

La depresión no es solo tristeza. Es un trastorno del estado de ánimo que puede incluir pérdida de interés, irritabilidad, culpa, cambios en el sueño y el apetito, cansancio persistente o una sensación de lentitud mental.

En este contexto, las fallas de memoria suelen estar relacionadas con la atención. El cerebro necesita registrar información antes de poder recuperarla: si una persona está absorbida por preocupaciones, agotamiento o pensamientos negativos, puede no incorporar bien un dato desde el inicio. Después parece haberlo olvidado.

Por eso, alguien con depresión puede decir “no me acuerdo de nada”, pero a menudo logra recordar con pistas, más tiempo o cuando mejora su estado emocional. También suele ser consciente de sus dificultades y sufrirlas intensamente. En adultos mayores, este cuadro fue llamado durante años “pseudodemencia depresiva”, una expresión hoy menos usada porque puede simplificar una situación clínica compleja.

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Deterioro cognitivo: cambios sostenidos en funciones del cerebro

El deterioro cognitivo describe una disminución de capacidades como memoria, lenguaje, orientación, planificación, razonamiento o juicio. Puede ser leve —sin impedir por completo la autonomía— o progresar hasta una demencia, término clínico que refiere a un deterioro que interfiere en la vida cotidiana.

No todos los olvidos indican una enfermedad neurodegenerativa. El estrés, la falta de sueño, algunos medicamentos, problemas de tiroides, déficit de vitamina B12, consumo de alcohol y trastornos de ansiedad pueden afectar el rendimiento mental.

Pero hay señales que ameritan una consulta profesional: repetir la misma pregunta varias veces, perderse en trayectos conocidos, cometer errores inusuales con dinero o medicación, no encontrar palabras frecuentes o tener dificultades crecientes para organizar tareas que antes eran habituales.

A diferencia de la depresión, en algunos cuadros neurocognitivos la persona puede restar importancia a los cambios o no advertirlos con claridad. Ciertas áreas cerebrales involucradas en la conciencia de las propias dificultades también pueden estar comprometidas.

Síntomas que se superponen y una diferencia clave

La apatía, el aislamiento, los problemas de sueño y la menor velocidad para pensar pueden aparecer tanto en depresión como en deterioro cognitivo.

Además, pueden coexistir: una persona con deterioro cognitivo puede deprimirse ante la pérdida de autonomía, y una depresión persistente puede hacer más visibles dificultades cognitivas previas.

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La diferencia no se resuelve con una lista de síntomas ni con un test en internet. Importa observar el patrón. En la depresión, la queja suele centrarse en el malestar emocional y la falta de energía; en el deterioro cognitivo, los cambios tienden a expresarse en errores funcionales concretos y sostenidos.

La evaluación clínica considera entrevistas, antecedentes médicos, medicación, examen neurológico, pruebas cognitivas y, cuando corresponde, análisis o estudios por imágenes.

Cuándo consultar por memoria, ánimo o cambios de conducta

Conviene pedir una evaluación con medicina clínica, neurología, geriatría o salud mental si los síntomas duran más de dos semanas, afectan el trabajo, los vínculos o la autonomía, o son notados por personas cercanas.

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La consulta es especialmente importante ante cambios rápidos, confusión repentina, desorientación aguda, alucinaciones o ideas de muerte: estas situaciones requieren atención médica urgente.

Nombrar lo que ocurre —sin asumir que es “solo la edad” ni reducirlo a una cuestión de actitud— permite buscar causas tratables y acompañamiento adecuado.