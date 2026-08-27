“Empecé el antidepresivo y sigo igual”: por qué el efecto puede tardar en llegar

En depresión y ansiedad, la espera no es neutra: se vive como prueba de fracaso. La rutina cambia —tomar la medicación, esquivar alcohol, intentar dormir— pero el malestar sigue. Esa disonancia desgasta: “hago todo bien” y, aun así, no siento alivio. En consultorios de salud mental, es uno de los motivos más comunes de dudas y abandonos tempranos.

¿Cuánto tarda en hacer efecto un antidepresivo, en promedio?

Para los antidepresivos más usados (ISRS como sertralina, escitalopram, fluoxetina; e IRSN como venlafaxina, duloxetina), lo habitual es que las primeras mejoras aparezcan entre las 2 y 4 semanas, y que el efecto más claro se consolide entre las 4 y 8 semanas.

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Hay señales que pueden moverse antes: algunas personas notan primero mejor sueño, leve aumento de energía o menos llanto. La mejoría del ánimo “profundo” suele tardar más.

Por qué no se siente inmediato: neurociencia de la demora

Aunque la medicación modifica neurotransmisores desde los primeros días, el alivio clínico depende de cambios más lentos: adaptación de receptores, reajustes en circuitos de estrés (eje HPA) y plasticidad neuronal.

No alcanza con “subir serotonina”: el cerebro necesita reconfigurar patrones que vienen sosteniendo apatía, rumiación o hiperalerta.

Efectos tempranos que confunden

En la primera o segunda semana pueden aparecer náuseas, cefalea, inquietud, insomnio o cambios gastrointestinales.

A veces la energía sube antes que el ánimo, y eso puede sentirse raro: hay movimiento, pero no alivio.

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En cuadros de ansiedad, incluso puede haber empeoramiento transitorio al inicio, algo que se monitorea de cerca en controles.

Qué hace que tarde más

El tiempo de respuesta varía por dosis, adherencia, metabolismo, interacciones (por ejemplo con alcohol u otros fármacos), y por el contexto: estrés sostenido, falta de sueño, duelo, violencia, sobrecarga de cuidados.

También influye el diagnóstico: en depresión severa o con síntomas mixtos, el ajuste puede llevar más semanas.

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Cuándo hablar con el profesional

Si no hay ningún cambio tras 4–6 semanas a dosis terapéutica, suele evaluarse ajuste, cambio o combinación, y el rol de psicoterapia. Si aparecen ideas de hacerse daño, agitación marcada o efectos adversos intensos, se consulta de inmediato.