Dos paraguayos caen con 1.020 kilos de marihuana en Cascavel

Los paraguayos fueron detenidos con otros cuatro hombres, todos de nacionalidad brasileña, quienes se encontraban en un taller de chapería y pintura.

El operativo que contó con el apoyo de un helicóptero fue ejecutado ayer sobre la calle Guaias, entre Aires y Carimã, en el barrio Santo Onofre del municipio brasileño situado en el Estado de Paraná. En el lugar, los agentes localizaron un camión Mercedes-Benz, modelo 817, con chapa paraguaya.

Al inspeccionar el vehículo, los policías descubrieron un compartimento oculto en la parte superior de la carrocería tipo baúl. En su interior estaban distribuidos numerosos paquetes que contenían la marihuana, cuyo peso totalizó 1.020 kilogramos.

Durante el operativo también fue encontrada e incautada una pistola, que pasó a formar parte de las evidencias recogidas por los investigadores.

Según los datos, el camión de mediano porte habría ingresado al país vecino por el Puente de la Integración que conecta Presidente Franco con Foz de Yguazú.