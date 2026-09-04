Cae “dealer cheto” con marihuana VIP, cocaína, Tusi y éxtasis en Ciudad del Este

El operativo fue ejecutado anoche por agentes del Departamento Especializado contra el Narcotráfico y el fiscal Luis Fernando Escobar. Estos allanaron una casa ubicada sobre la calle Alejo García, en el área de esta capital departamental, y detuvieron a Erwin Javier Bogado Vera, paraguayo, de 33 años.

Del poder del detenido se incautó un paquete de capullos de marihuana prémium, embalados al vacío, con un peso de 140 gramos; 50,3 gramos de cocaína, 734 pastillas de éxtasis, un paquete de 41,15 gramos y otro paquete con varias porciones de supuesto MDMA, con un peso de 41,15 gramos. Además, se incautaron de 54,2 gramos de un polvo de color rosado que sería Tusi, distribuidos en dos recipientes de plástico, además de saborizantes y dos tubos de colorantes.

Indagan red de tráfico internacional tras incautación de marihuana VIP proveniente de EE.UU.

El subcomisario Manuel Ayala, del Departamento Antinarcótico, explicó que el ahora detenido tenía una clientela VIP, perteneciente a un sector social con un poder adquisitivo un poco elevado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Este tipo de drogas no se consume en el submundo de los barrios, donde circulan generalmente marihuana, un poco de cocaína y crack. Estas drogas son para cierta gente de un poder adquisitivo más elevado, que tiene una vida más cómoda en la sociedad. Son los que normalmente circulan en las fiestas, en un círculo un poco más cerrado”, detalló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Vendía en su casa y en las fiestas

La presunción de los investigadores es que el ahora detenido comercializaba tanto en su domicilio como en el círculo de las fiestas. Afirmó que muchas de las sustancias las adquiría de otros proveedores y que otras, como la cocaína y el Tusi, las preparaba en su casa, ya que no requieren tanta elaboración.

Detectan 303 kilos de marihuana “Premium” en la primera incautación de droga en el Puente de la Integración

Aclaró que la droga denominada cocaína Tusi no es cocaína propiamente dicha, sino una sustancia que simula sus efectos. Uno de sus principales componentes activos es la MDMA, una droga sintética, mezclada con ketamina, que es un fármaco utilizado tanto en seres humanos como en animales.

Según los investigadores, el golpe al grupo de comerciantes de esta sustancia es de unos G. 150.000.000.