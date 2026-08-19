Detectan 303 kilos de marihuana “Premium” en la primera incautación de droga en el Puente de la Integración

Se trata de la primera incautación de drogas registrada en el lado paraguayo de este paso fronterizo desde su habilitación, según confirmó el fiscal Luis Fernando Escobar, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico Nº 1 de Alto Paraná.

La droga estaba oculta en el techo de la carrocería de un camión de mediano porte que se disponía a cruzar hacia el Brasil. El procedimiento se inició luego de que el escáner detectara la presencia de material orgánico en la estructura superior del vehículo.

Tras la alerta, funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) comunicaron el hecho a la Armada Paraguaya y al Ministerio Público para la inspección, que arrojó 120 paquetes embalados al vacío que contenían marihuana “Premium”. El pesaje arrojó 303 kilogramos.

El conductor, identificado como Fernando Andrés Delgado Vera, oriundo de la zona de Curuguaty (Canindeyú), quedó detenido. El mismo manifestó que se encontraba desempleado y que había sido contactado por una tercera persona, residente en Ciudad del Este, para llevar el vehículo al Brasil.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El hombre habría acordado recibir G. 500.000 por el servicio y aseguró que desconocía que el vehículo transportaba droga, ya que, a simple vista, la carrocería aparentaba estar vacía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El supuesto contratante sería una persona residente en el kilómetro 11 de Ciudad del Este. Durante el procedimiento también fue incautado el celular de Delgado Vera, que será sometido a análisis, con el objetivo de obtener datos que permitan dar con otros miembros de la organización.

Una droga de mayor concentración

La marihuana “Premium”, traficada desde Estados Unidos, es una variedad de cannabis que contiene niveles de THC significativamente más altos que la marihuana tradicional. Se estima que su concentración de THC oscila entre el 15% y el 20%, o incluso más, mientras que las variedades tradicionales suelen contener entre un 2% y un 4% de este compuesto.

Debido a su elevada concentración de THC, sus efectos son mucho más intensos y se asocian con ansiedad y ataques de pánico, problemas de memoria y concentración, apatía emocional, alteraciones del sueño, mayor probabilidad de desarrollar dependencia y un incremento del riesgo de sufrir episodios psicóticos, especialmente en personas vulnerables.