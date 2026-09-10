Este sábado habilitan la IX edición del Circuito de las Flores Yvoty Rape

A partir de la apertura, los visitantes podrán recorrer los diferentes viveros y establecimientos que forman parte de Yvoty Rape, encontrando una variada selección de flores, plantas ornamentales y productos destinados a embellecer jardines y hogares.

La actividad representa también una oportunidad para que los productores locales exhiban el fruto de su trabajo y reciban directamente a quienes llegan en busca de plantas y flores.

El recorrido permite disfrutar de espacios verdes, conocer distintas especies y realizar compras directamente de los emprendedores.

También se espera la presencia de compradores mayoristas interesados en abastecer sus negocios con producción de la zona.

Esta iniciativa contribuye, además, a generar movimiento comercial y turístico en Cabañas, convirtiendo a los viveros y jardines en puntos de interés para quienes optan por realizar turismo interno.

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La feria estará habilitada hasta el 22 de septiembre

Tras el lanzamiento de este sábado, la expoferia permanecerá abierta de lunes a domingo, de 08:00 a 20:00, hasta el 22 de septiembre.

La invitación está dirigida a familias, turistas, aficionados a la jardinería y compradores que quieran aprovechar la temporada para conocer la producción floral de Cabañas.

Flores y plantas a precios accesibles

Con el lanzamiento de la IX edición de Yvoty Rape, los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de flores y plantas a diferentes precios.

Rosas desde G. 12.000, tunas a partir de G. 10.000 y orquídeas desde G. 50.000 son algunas de las opciones disponibles en los viveros de Cabañas, donde también se ofrecen cítricos, kokedamas y ramos de flores.

También hay kokedamas desde G. 65.000 y ramos de girasol desde G. 35.000, aunque los valores pueden variar según la especie, tamaño y presentación.

¿Cómo llegar?

Desde Asunción, se debe circular por la ruta PY02 hasta Caacupé. En la rotonda de la Cruz Peregrina, se toma el desvío hacia Atyrá y se continúa hasta el Centro Expo Flora, ubicado en el kilómetro 48.

Desde allí, un desvío conduce hasta la avenida Coronel Gaudioso Núñez, donde comienza el recorrido por los viveros que forman parte de Yvoty Rape.

Con el lanzamiento de este sábado, Cabañas dará inicio a varios días dedicados a las flores, las plantas y la producción local, invitando a descubrir el trabajo de sus floricultores a través de un recorrido que combina naturaleza, comercio y turismo.

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