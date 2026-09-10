Hospital de Caacupé: promesa de intervención integral hecha por Peña no se cumplió

Paredes deterioradas, humedad, fisuras en diversos sectores que requieren de urgente mantenimiento forman parte de la realidad de las instalaciones del Hospital Regional de Caacupé.

También se registran inconvenientes en los sanitarios y en el sistema de desagüe cloacal, principalmente en el antiguo bloque de internación. En el sitio se percibe el olor nauseabundo que causa malestar a quienes se ven obligados a permanecer en el sector.

A estas dificultades se suman los reclamos de pacientes por la falta de medicamentos de uso habitual, situación que obliga a usuarios del servicio a buscar alternativas para continuar sus tratamientos.

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Incendio y promesa de intervención

Hace más de un año se produjo el incendio que afectó una sala de internación del Hospital Regional de Caacupé. El siniestro se registró el 9 de enero de 2025 a causa de un cortocircuito.

Tras el episodio, el presidente de la República, Santiago Peña, y la ministra de Salud, María Teresa Barán, prometieron una intervención integral del hospital, con el objetivo de mejorar la infraestructura y las condiciones de atención.

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Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, las falencias continúan en los diferentes sectores del establecimiento.

Hasta la fecha no hay obras

El director del Hospital Regional de Caacupé, doctor Hugo Cañete, hace unas semanas mencionó que fueron anunciadas obras de mejoramiento, entre ellas intervenciones para solucionar problemas de infraestructura y la construcción de nuevos espacios. No obstante, indicó que hasta el momento no hay novedades sobre cuándo comenzarían los trabajos.

Uno de los principales inconvenientes se encuentra en el antiguo bloque de internación, donde existen problemas con el sistema de desagüe cloacal. Según había explicado el doctor Cañete, una solución definitiva requeriría una intervención de mayor envergadura.

Entre los proyectos anunciados también se encuentra la construcción de un nuevo pabellón de Pediatría, además de otras mejoras destinadas a fortalecer la capacidad del establecimiento.

Mientras se aguarda el inicio de las obras, pacientes y familiares continúan acudiendo diariamente al hospital, donde las falencias edilicias siguen siendo evidentes. El reclamo es que los compromisos asumidos y los anuncios de inversión se traduzcan finalmente en obras concretas y mejores condiciones de atención.

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