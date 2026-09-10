Anuncian millonaria provisión de medicamentos, pero pacientes denuncian falta de diclofenac en Caacupé

La Tercera Región Sanitaria informó que recibió un importante lote de medicamentos, insumos médicos y fórmulas nutricionales, con una inversión total de G. 1.947.111.624 del Ministerio de Salud, destinados a fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios de salud y garantizar la continuidad de los tratamientos de pacientes.

Entre los productos recibidos se encuentran antihipertensivos, antibióticos, analgésicos, vitaminas, antihistamínicos, antifúngicos, antiinflamatorios, protectores gástricos, insumos para hemodiálisis y fórmulas nutricionales, además de otros fármacos esenciales.

Según la institución, los medicamentos, insumos y fórmulas nutricionales ya fueron distribuidos a los diferentes servicios de salud de Cordillera.

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Falta diclofenac

Pese al anuncio de abastecimiento, persisten situaciones que generan preocupación entre los usuarios.

En el Hospital Regional de Caacupé, una persona que acudió alrededor de las 04:00, no pudo acceder a un medicamento tan básico como el diclofenac. Este fármaco es un antiinflamatorio y analgésico. Se utiliza principalmente para aliviar dolores musculares y articulares, reducir la inflamación y tratar molestias ocasionadas por golpes, lesiones o dolor de espalda. También puede emplearse para aliviar determinados dolores, como los menstruales y dentales.

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El caso vuelve a exponer la diferencia entre la disponibilidad general anunciada por las autoridades sanitarias y la existencia efectiva de determinados medicamentos en los hospitales al momento en que los pacientes los necesitan.

Desde el centro asistencial señalaron que ya recibieron medicamentos y que cuentan con los productos necesarios de acuerdo con los requerimientos de los pacientes. No obstante, el caso concreto evidencia que, al menos en este momento, no había diclofenac disponible para el paciente que lo solicitó.

La situación genera cuestionamientos sobre la distribución y disponibilidad efectiva de los medicamentos en los servicios de salud, especialmente cuando se trata de fármacos de uso frecuente.

Sin respuesta

Consultamos al doctor Luis Gómez, de la Tercera Región Sanitaria, sobre la falta de diclofenac en los servicios de salud de Cordillera, pero hasta el momento no recibimos respuesta.

En su momento, el profesional había señalado que entre el 5 y el 15 de cada mes se recibe un lote de medicamentos y que, ante la falta de algún fármaco, se procede a su reposición.

Desde este medio dejamos abierto el espacio para que las autoridades sanitarias puedan brindar mayores datos o aclaraciones sobre la disponibilidad de este medicamento.

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