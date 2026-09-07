Crisis en hospitales: terrible escasez de medicinas en medio de masiva renuncia de médicos

El sistema de salud pública en Paraguay atraviesa por su momento más crítico y desolador del gobierno de Santiago Peña. Mientras el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), que tiene como titular a María Teresa Barán, intenta minimizar la crisis asegurando que existe disponibilidad del 62% en su listado de medicamentos esenciales, la realidad en las salas de espera, quirófanos y unidades de terapia intensiva refleja un panorama de abandono, escasez generalizada y un insostenible “gasto de bolsillo” que asfixia a las familias paraguayas.

A esta crónica falta de fármacos e insumos esenciales se le suma una fractura sin precedentes en los recursos humanos del sector. La cartera sanitaria está recibiendo dimisiones masivas de médicos, que hasta el viernes rondaban los 270 profesionales, a los que hoy se sumaron más de 200 anestesiólogos, ante la precarización laboral, falta de respuestas gubernamentales y precariedad de los centros asistenciales.

El rostro humano del colapso: denuncias que reflejan el abandono

El desabastecimiento crónico en los hospitales públicos es verificable con las recetas medicas entregadas a familiares desesperados, que deben recorrer farmacias privadas o endeudarse para comprar lo elemental para una intervención quirúrgica.

Recetas emitidas en distintos centros asistenciales del país prueban el pedido a los pacientes, de la compra de insumos básicos y fármacos vitales que el Estado tiene obligación constitucional de proveer de manera gratuita:

Hospital de Trauma: En este emblemático centro de referencia de Asunción, el pedido a los familiares que incluye medicamentos esenciales y anestésicos fundamentales, como la bupivacaína con epinefrina, lidocaína simple al 2%, atropina, efortil y el analgésico de rescate, tramadol 100 mg. Asimismo se están pidiendo insumos indispensables para cirugías y tratamientos, como aguja de bloqueo para miembros superiores, antibióticos profilácticos de amplio espectro como la cefazolina 1g, agentes antihemorrágicos críticos como el ácido tranexámico 1000, suturas quirúrgicas (Vicryl 1/0 y Nylon 2/0) y hasta alcohol y vendas semielásticas. En este emblemático centro de referencia de Asunción, el pedido a los familiares que incluye medicamentos esenciales y anestésicos fundamentales, como la bupivacaína con epinefrina,simple al 2%, atropina,y el analgésico de rescate, tramadol 100 mg. Asimismo se están pidiendo insumos indispensables para cirugías y tratamientos, comode bloqueo para miembros superiores,profilácticos de amplio espectro como la cefazolina 1g, agentescríticos como el ácido tranexámico 1000, suturas quirúrgicas (Vicryl 1/0 y Nylon 2/0) y hastay vendas semielásticas. Hospital General de Itapúa (Encarnación): En el sur del país, la situación no es menos desalentadora. Una receta firmada por un médico cirujano de la institución detalla un faltante crítico que comprende desde aguja para plexo hipoecogénico, lidocaína 2% en ampolla, ampollas del antibiótico cefazolina 1 gr, el fármaco Ethiban 5, hasta insumos de sutura como Vicryl Demecryl 1.0 y hilo Nylon 2.0, además de un elemento tan elemental para la seguridad quirúrgica como un electrobisturí pico largo. En el sur del país, la situación no es menos desalentadora. Una receta firmada por un médico cirujano de la institución detalla un faltante crítico que comprende desdepara plexo hipoecogénico, lidocaína 2% en ampolla, ampollas del antibiótico1 gr, el fármaco Ethiban 5, hasta insumos de sutura como Vicryl Demecryl 1.0 yNylon 2.0, además de un elemento tan elemental para la seguridad quirúrgica como unpico largo. Atención Materno-Infantil y otros centros: En recetas destinadas a la atención gineco-obstétrica y quirúrgica general de la red pública, figuran recurrentemente fármacos vitales para contrarrestar hemorragias y asegurar procedimientos obstétricos seguros, tales como la oxitocina 5UI y ampollas de Fortimil, sumado a insumos básicos como hilos Vicryl 1.0 y Nylon 3.0, sondas K 66 y K 33, clamps umbilicales y agujas especializadas de alta precisión como la aguja raquídea 25x90.

La ausencia de estos componentes en las farmacias internas de los hospitales pone en riesgo inminente la vida de los pacientes. Medicamentos como la cefazolina, la atropina, la oxitocina o los anestésicos locales y regionales no son un lujo; son elementos vitales y esenciales sin los cuales ningún hospital puede garantizar cirugías seguras, atención de urgencias, partos o la contención de cuadros graves en terapia intensiva.

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Salud Pública: Un sistema al borde del abismo y médicos al límite

La respuesta del Ministerio de Salud ante este escenario ha sido duramente cuestionada por gremios médicos y pacientes organizados. Mientras las autoridades sanitarias intentan justificar la crisis bajo el argumento de que existen planes de reposición y que un porcentaje de los productos esenciales cuenta con stock limitado o nulo, en los hospitales de todo el país se implementan medidas desesperadas, como el préstamo de medicamentos entre regiones sanitarias ante la total falta de compras oportunas.

Mientras más médicos renuncian, la ciudadanía continúa pagando las consecuencias de una negligencia prolongada. El derecho a la salud pública en Paraguay se encuentra actualmente en terapia intensiva, entre la burocracia estatal, la escasez crónica de insumos básicos en los estantes de los parques sanitarios y la huida masiva de profesionales.