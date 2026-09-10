Por primera vez, aplican la tobillera electrónica a una reclusa

El Ministerio de Justicia efectivizó por primera vez la aplicación de prisión domiciliaria con monitoreo electrónico a una mujer privada de libertad en Paraguay. La medida se concretó en la Penitenciaría de Mujeres “Serafina Dávalos”.

En este sentido, la institución calificó el hecho como un hito hacia la modernización del sistema penitenciario y el uso de herramientas tecnológicas para el control de medidas alternativas.

El marco legal para la aplicación de dispositivos de control electrónico lleva tiempo aprobado en el país, por lo que la colocación de una sola tobillera refleja la extrema lentitud burocrática e institucional para poner en marcha soluciones tecnológicas básicas.

Inclusión tardía del sector femenino

A diferencia de la población masculina, donde el uso de estos dispositivos ya se venía aplicando con varios internos, esta representa la primera vez que la medida se extiende a una mujer, lo que deja en evidencia la brecha y el retraso para garantizar un acceso equitativo a las alternativas a la prisión.

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Aunque la medida marca un precedente, persiste la duda de si se aplicará de forma continua o si quedará como un caso aislado para el sector femenino.

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El monitoreo electrónico nació con el fin de descongestionar las cárceles y proteger a las víctimas de violencia. Sin embargo, su éxito no depende solo de colocar el dispositivo, sino de que la central de control funcione las 24 horas y la Policía responda a tiempo ante cualquier alerta.