Caso Hugo Javier: Ministro de Justicia ratificó que no había información sobre amenazas al exgobernador

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora concurrió esta mañana ante una convocatoria de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja para dar explicaciones sobre las circunstancias del incidente que mantiene en estado crítico al exgobernador de Central (Hugo Javier González) ocurrido entre la noche del domingo y la madrugada del lunes en su celda en el Centro Penitenciario “La Esperanza”.

Si bien no es la primera vez que lo dice, la ratificación de que supuestamente Hugo Javier no contaba con amenazas previas conocidas por el Ministerio de Justicia dada hoy por Nicora, toma relevancia luego de que uno de los abogados del Nº 2 insistiera con la teoría de una golpiza alegando advertencias previas.

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“Nosotros, particularmente, no manejamos internamente. El director de la penitenciaría Teófilo Báez no manejaba amenazas en cuanto a su persona (refiriéndose a Hugo Javier)”, ratificó cerca de este mediodía Nicora ante la consulta específica sobre amenazas previas contra el político preso por presunto desvío de fondos públicos durante la pandemia.

“Si hay una denuncia formal de amenaza en cuanto a su persona, también se podrían tomar los recaudos correspondientes, al margen de tenerlo ya en un centro de privación con los perfiles de personas privadas de libertad que tienen buena conducta”, dijo Nicora.

Insistió en varios momentos en que precisamente el perfil de las personas privadas de libertad en “La Esperanza”, al igual que el de Hugo Javier, corresponde a personas de baja peligrosidad.

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También descartó una versión que surgió como rumor de que, el mismo día que se produjo la lesión de Hugo Javier, otro reo haya requerido asistencia por supuestas lesiones en la mano.

“Hubo una especulación, algo no confirmado por gente irresponsable, inescrupulosa, que dijo en algún momento que había una persona que había garroteado a Hugo Javier y que también fue a la sanidad, y fue atendida extrahospitalariamente. Eso enseguida se iba a saber; se iba a informar al Ministerio Público si efectivamente hubiese ocurrido”, dijo negando dicha situación.

Respecto a cuáles creen que fueron las circunstancias reales del caso Hugo Javier, insistió en que eso está en manos de la Fiscalía determinarlo, pero que ellos adjuntaron evidencias objetivas como el video de Circuito Cerrado, que permite confirmar que nadie extraño a la celda de Hugo Javier ingresó, y que este estaba con su compañero de celda al momento del “accidente”.

“Nosotros no podemos descartar absolutamente nada. No podemos ser irresponsables en descartar o aseverar que ocurrió tal cual cosa, porque eso ya corresponde al Ministerio Público. Lo que sí nosotros tenemos certeza es de las imágenes que son presentadas de circuito cerrado”, dijo.

Hugo Javier: ¿Medicado por<i> </i>hipertensión y gripe?

Ante la consulta sobre incidentes de salud previos relacionados a Hugo Javier González, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora insistió en que para los registros de la penitenciaría, el exgobernador centralino no estaba diagnosticado de hipertensión ni de diabetes, lo que los médicos mencionaron inicialmente como una posible causa del cuadro de Acccidente Cerebro Vascular (ACV) que ahora sufre el Nº 2.

Dijo que únicamente sufrió un cuadro gripal del cual se estaba reponiendo al momento de sufrir el supuesto accidente en el baño de su celda.

Al ser consultado sobre si Hugo Javier consultó o requirió medicación por hipertensión, Nicora respondió: “En ningún momento requirió medicación complementaria al margen de la gripe y la congestión nasal que tenía. Solo estaba siendo tratado por la gripe y no se tenía un informe que diga que tenía que tomar medicación referente a un posible cuadro de hipertensión”.

El mismo, al no ser médico, desconocía el motivo de la detección de un cuadro latente (que ahora se activó con las lesiones cerebrales) de meningitis bacteriana, pero mencionó como reporte lo de la gripe como único incidente de salud reciente conocido.

El mismo fue recibido por miembros de la Comisión, puntualmente por los cartistas Yamil Esgaib y Alejandro Aguilera y el colorado disidente Daniel Centurión (ANR, Añeteté), quienes dijeron estar conformes con las explicaciones y que esperarán el resultado de la investigación del Ministerio Público.