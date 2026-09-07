Ministerio de Justicia revela circuito cerrado del caso Hugo Javier

El exgobernador Hugo Javier González permanece internado en terapia intensiva tras aparentemente haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) durante el cumplimiento de su prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza.

Ante sospechas sobre que el exfuncionario pudo haber sido agredido físicamente -al considerar el estado físico que presentaba- desde el Ministerio de Justicia se convocó a una conferencia de prensa encabezada por su titular, Rodrigo Nicora.

El representante de Justicia dio a conocer un video de circuito cerrado donde se lo ve a Hugo Javier ingresar a su celda ayer alrededor de las 15:28 y hasta las 23:10 no hubo otro tipo de movimientos hasta que un par de minutos después se alerta sobre un “hecho irregular”.

Tras el aviso, ingresa un personal de asistencia médica y Hugo Javier, a quien se lo ve ensangrentado, es retirado en una silla de ruedas y se dispone su traslado al Hospital de Barrio Obrero en un móvil de la institución, ya que “los tiempos no nos permitían” esperar a una ambulancia, según Nicora.

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Compañero de celda dio aviso

Otro punto que detalló el ministro es que fue el compañero de celda de González, Luis Giménez, quien dio aviso al guardia sobre lo que ocurría. Según el ministro, por las imágenes de circuito cerrado y línea de tiempo, solamente él acompañaba al exgobernador.

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“Luis Giménez no tiene rastros de violencia en su cuerpo; tiene una foja de privación de libertad dentro de la Unidad La Esperanza sin ningún tipo de inconvenientes. No tiene informes de inconducta, está dentro de los programas de reinserción social estudiando la carrera de derecho y también tiene un trabajo. Hugo Javier estaba compartiendo con una sola persona”, apuntó.

Además, sostuvo que dentro del Ministerio de Justicia “somos los primeros interesados” en dilucidar el caso, por lo que también alegó que “aquí no se va a apañar absolutamente a nadie ni absolutamente nada”.

“Para tener un poco más de certeza porque se especuló mucho a lo largo del día que entraron un grupo, que le golpearon agentes penitenciarios, que se le propinó golpizas, etcétera... lo que tenemos son estas imágenes que ya tiene en poder el Ministerio Público y el fiscal interviniente Luis Chamorro. Hugo Javier estaba consciente al momento de ser retirado, se toca la cara, mueve los brazos, pero no podía expresarse ni modular las palabras”, detalló.

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