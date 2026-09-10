Subsidio al transporte subirá 35% por “decisión política”, según Cetrapam

El titular del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, se refirió al Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, el cual contempla un aumento del 35% en el subsidio al transporte público, equivalente a unos 74 millones de dólares.

Al respecto, aclaró que esta medida responde a factores operativos y políticos ajenos al sector privado.

Ruiz Díaz señaló: “Nos presentaron con un gran logro de que iba a haber un aumento en el presupuesto de gastos para incrementar los subsidios en el año 2027, pero eso se da en función a dos instancias. La primera es el aumento de los costos que se va dando por el dinamismo del transporte y lo segundo porque es una decisión política, no empresarial”.

Asimismo, recalcó que la continuidad de esta asistencia financiera depende exclusivamente del Estado y que congelar el precio del boleto genera un impacto financiero negativo: “Mantener una tarifa desde el año 2013 lo único que hace es aumentar los montos del subsidio y generar presión sobre las arcas del Ministerio de Economía”.

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Pagos al día, pero con desfasaje

Consultado sobre la situación actual de los desembolsos estatales, el empresario indicó que los pagos se encuentran al día, aunque advirtió sobre una brecha temporal considerable en los cálculos.

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“El pago del subsidio está al día, pero con una base imponible de nueve meses atrasada. Es decir, nos están pagando el subsidio con una tarifa de hace nueve meses atrás”, mencionó.

Actualmente, las tarifas vigentes se ubican en 6.801 guaraníes para el servicio diferencial y 5.351 guaraníes para el convencional. Sin embargo, el representante de Cetrapam enfatizó que estos montos no reflejan la realidad económica actual debido a la metodología utilizada.

“Están desfasados porque están estudiando las tarifas con una planilla que hace más de diez años se dejó de usar en el Brasil. Y el modelo que nosotros tenemos es el modelo brasileño. Entonces, urge una actualización, un acompañamiento”, apuntó Ruiz Díaz.

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Finalmente, el sector reclama que las estructuras tarifarias actuales omiten los daños causados por la infraestructura vial, un factor clave que incrementa los costos operativos de las empresas.

“En todas las estructuras tarifarias no se tienen en cuenta los cráteres lunares que tenemos en nuestras calles, que forman parte de un costo, porque te rompe el ómnibus. Tiene que ser un componente a ser analizado para también generar las responsabilidades sobre el tema”, concluyó.