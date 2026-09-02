Cetrapam exige actualizar la tarifa del pasaje y advierte de posible colapso del transporte público

El Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), a través de su titular César Ruiz Díaz, elevó un duro reclamo al Viceministerio de Transporte para exigir la actualización urgente de la estructura de costos del pasaje, advirtiendo que el estancamiento de la tarifa amenaza con desencadenar la quiebra masiva de empresas prestadoras.

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“Nosotros no tenemos realizado ningún cálculo de cuánto debe de ser porque ese sería un ejercicio unilateral y sería recibido con críticas”, afirmó Ruiz Díaz a la Red Chaqueña de Comunicación (RCC).

Ruiz Díaz enfatizó que la solución pasa por la vía institucional: “Lo que aquí amerita es que se conformen las mesas técnicas y se proceda tanto de parte del viceministerio como el sector privado y los representantes de la sociedad civil a ejecutar el ejercicio de la actualización de los coeficientes que hacen a la estructura de costos y que hoy lleva nueve meses de atraso”, indicó la cabeza del sector empresarial.

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El sistema actual es insostenible

El presidente de Cetrapam señaló que las empresas de transporte están ‘sometidas’ a una insostenibilidad financiera. “No existe un sector privado que pueda soportar nueve meses atrás de las actualizaciones cuando sus ingresos y sus costos son extremadamente dinámicos como el transporte público”, remarcó.

Para ilustrar este desfase, Ruiz Díaz detalló el fuerte impacto del precio del combustible en la operativa diaria. “Hoy nosotros estamos pagando 8.000 guaraníes por cada litro de combustible y en la estructura de costos está presagiado 7.000”, explicó.

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Se trata de una brecha de 1.000 guaraníes por litro en un insumo clave, teniendo en cuenta que —según precisó el titular del gremio— el carburante “tiene una presión del 40% sobre la estructura tarifaria”.

Promesas incumplidas

Asimismo, Ruiz Díaz dirigió duras críticas hacia la gestión de la cartera estatal y el incumplimiento de las promesas de modernización. “A lo largo de 3 años han demostrado una total incapacidad de gestión en el transporte público y no lo digo yo, a las pruebas me remito. Basta con salir a las calles o basta con escuchar lo que ha sucedido a lo largo de 3 años en donde no se ha avanzado absolutamente nada”, aseveró.

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En ese sentido, cuestionó los discursos oficiales: “Se ha vendido mucha información de un aumento desmedido para la ansiedad de la gente, se hablaba de 1.000 buses eléctricos, se hablaba de la reforma del transporte, se hablaba de la aplicación de inteligencia artificial en el control de los buses, pero todo era de boca para afuera. No han hecho absolutamente nada”.

Finalmente, el referente del sector privado advirtió sobre las graves consecuencias que este escenario tendrá sobre la ciudadanía y las empresas más vulnerables del sistema. Ruiz Díaz sentenció que la “ineficiencia, imprevisibilidad y hasta inutilidad” de las autoridades perjudica directamente a los usuarios, al tiempo que presagia un desenlace drástico para el servicio.

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“El colapso del sistema es la explosión, la quiebra de empresas de transporte como ya ha sucedido a lo largo de todo este tiempo. Hay empresas más fuertes, claro que las hay. Hay empresas muy débiles, claro que las hay... pero hay empresas que no van a poder continuar de ninguna manera”, concluyó.