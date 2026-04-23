Acusan a Cetrapam de querer distorsionar el cálculo pasaje y subsidios y esto respondió el gremio

El sistema de transporte público del Área Metropolitana se encuentra sumergido en un nuevo y caldeado enfrentamiento entre el Viceministerio de Transporte (VMT), encabezado por Emiliano Fernández, y el Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), presidido por César Ruiz Díaz.

Según un informe interno del VMT al que accedió ABC Color, el Estado ya cumplió con el desembolso de unos US$ 7,6 millones en concepto de compensaciones y subsidios en menos de un mes, pero recibe como contrapartida trabas técnicas y datos desactualizados por parte del citado gremio.

Tras el traumático paro de finales de marzo, el Gobierno realizó dos tipos de desembolsos críticos para sostener la operativa del sector. Por un lado, la compensación, que responde a deudas acumuladas por variaciones en costos operativos entre enero y octubre de 2025; compromiso que el VMT liquidó el pasado 30 de marzo con un pago de US$ 3,1 millones.

Por otro lado, el subsidio operativo, mecanismo con el que el Estado cubre parte del costo del pasaje para evitar un impacto directo sobre el usuario, sumó otros US$ 4,5 millones pagados desde el 7 de abril.

A esto se añade el apoyo de Petropar con tarjetas Flota de hasta G. 50 millones por empresa, que acceden a precios por debajo de los que tienen en los emblemas privados.

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Acusaciones de “precios artificiales”

Sin embargo, el informe del VMT sostiene que Cetrapam bloquea la revisión de precios de chasis y carrocería —pactada para levantar la última medida de fuerza— al negarse a entregar facturas actuales y pretender imponer criterios basados en “precios artificiales” de buses inexistentes en el mercado local.

Según la institución, el gremio solo remitió un informe técnico de 2024 cuando se requieren datos de 2025 para ajustar la Tarifa Técnica.

Mientras empresas de la Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram) y Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama) ya iniciaron el envío de documentos, la cartera estatal acusa a Cetrapam de “ocultar” información fundamental.

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La tensión se agrava con la exigencia empresarial de aplicar de forma retroactiva el nuevo manual de la Asociación Nacional de Transportes Públicos (ANTP).

El VMT sostiene que los empresarios pretenden cobrar por servicios que “no fueron prestados” en meses anteriores, una aspiración que colisiona frontalmente con las normas de administración pública.

La respuesta de Cetrapam: “Mentirosos compulsivos”

Al ser consultado sobre estas acusaciones, el titular de Cetrapam, César Ruiz Díaz, respondió con dureza y calificó a las autoridades del VMT de “mentirosos compulsivos” que buscan dilatar el proceso.

“Las facturas ya fueron remitidas hace tiempo, antes de toda esta discusión”, afirmó el empresario, sosteniendo que el problema no es la falta de documentos, sino el criterio técnico del Gobierno.

Ruiz Díaz criticó que el VMT se niegue a aplicar el manual de la ANTP —por el cual se pagaron US$ 102.000— para dirimir estas diferencias.

Además, advirtió que el sistema está al borde del colapso por la suba del gasoíl.

“En nuestra tarifa el combustible figura a G. 6.200, pero estamos pagando hasta G. 8.500; esto va a explotar por la falta de previsión del Viceministerio”, sentenció.

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Impacto de Petropar es mínimo

Respecto al apoyo de Petropar, minimizó el impacto de las tarjetas Flota, calificando el cupo de “ínfimo” frente a las necesidades del sector.

En medio de este cruce de acusaciones de “mentiras” y “falta de transparencia”, el Consejo Asesor de Tarifas se reunirá esta tarde para intentar conversar sobre las tarifas correspondientes al de noviembre a febrero de 2026.

“Se comprometieron a revisar las tarifas de enero a octubre de 2025, pero ahora quieren incluir el periodo de noviembre a febrero de 2026; su mentira se cae sola", afirmó Ruiz Díaz.

Agregó que el Consejo solo debe aprobar y homologar el manual de estructura tarifaria de la ANTP y ordenar su aplicación inmediata. “Además, el Decreto Nº 710 es claro: si hay una disparada de precios de un insumo tan sensible como el gasoíl, que impacta en la tarifa, el ajuste debe hacerse de forma inmediata. Sin embargo, el problema se arrastra desde marzo y recién ahora convocan al Consejo, por lo que vuelve a caer su mentira”, enfatizó.