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11 de septiembre de 2026 a la - 12:29

Acahay declara asueto para celebrar su fiesta patronal con varias actividades

Acahay se prepara para honrar a su santa patrona, la Virgen del Rosario.
Acahay se prepara para honrar a su santa patrona, la Virgen del Rosario.Emilce Ramírez

ACAHAY. La Municipalidad declaró asueto distrital para el miércoles 7 de octubre, fecha que celebra a la Virgen del Rosario. La jornada incluirá misa, procesión y desfile cívico estudiantil.

Por Emilce Ramírez

La Municipalidad de Acahay declaró asueto distrital para el miércoles 7 de octubre de 2026 para las instituciones públicas y privadas asentadas en este municipio, con motivo de la fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario, patrona espiritual de la comunidad, según señala la Resolución I.M. N.º 1.916/2026, firmada por el intendente municipal Aldo Lezcano Almirón (Alianza).

La Municipalidad de Acaray prepara el desfile cívico-estudiantil con un arco de bienvenida en la ciudad.
La Municipalidad de Acahay prepara el desfile cívico-estudiantil por el aniversario.

La declaración de asueto busca facilitar la participación de los pobladores en una de las principales celebraciones religiosas y tradicionales de la comunidad.

En el documento se argumenta que la fecha tiene una importancia significativa para los pobladores de este distrito, por tratarse de una celebración que permite a la comunidad participar activamente de las actividades religiosas, sociales y culturales.

Según los considerandos, la celebración busca fortalecer las relaciones sociales y culturales, promover la confraternidad entre las familias acahaienses y contribuir al desarrollo cultural y social de la comunidad.

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Instan a participar de las actividades

La Intendencia insta a la población a participar de los actos religiosos, sociales y culturales programados para la fecha y solicita a las entidades públicas y privadas, así como a los comercios del distrito, que se adhieran a las celebraciones y festejos.

Más de 3.000 estudiantes participarán del desfile estudiantil por los 243 años de fundación del distrito de Acahay
Más de 3.000 estudiantes participarán del desfile estudiantil en honor de la santa patrona de Acahay.

De acuerdo con el programa remitido por la Parroquia Virgen del Rosario, a cargo del párroco presbítero Daniel Mendoza, las actividades patronales comenzarán el sábado 26 de septiembre, a las 12:00, con una caravana.

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Posteriormente, del 27 de septiembre al 6 de octubre, se desarrollará el novenario de preparación para la fiesta patronal. El martes 6 de octubre está prevista la serenata.

La jornada central será el miércoles 7 de octubre, día de la Virgen del Rosario. El programa contempla a las 08:00 una misa central, seguida de la procesión a las 09:00.

Posteriormente, a las 10:00, se realizará el tradicional desfile sobre la avenida Coronel Valois Rivarola. Para esta actividad se prepara la participación de más de 3.000 estudiantes, además de delegaciones de organizaciones civiles, militares y deportivas.

La programación del 7 de octubre continuará al mediodía con un almuerzo con asado a la estaca, previsto para las 12:00, mientras que a las 14:00 se desarrollará una jineteada en el Mercado Municipal.

El programa patronal establece además para las 20:00 una corrida de toros, seguida de un baile popular, con lo que culminará la jornada festiva.