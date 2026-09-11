Acahay declara asueto para celebrar su fiesta patronal con varias actividades

La Municipalidad de Acahay declaró asueto distrital para el miércoles 7 de octubre de 2026 para las instituciones públicas y privadas asentadas en este municipio, con motivo de la fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario, patrona espiritual de la comunidad, según señala la Resolución I.M. N.º 1.916/2026, firmada por el intendente municipal Aldo Lezcano Almirón (Alianza).

La declaración de asueto busca facilitar la participación de los pobladores en una de las principales celebraciones religiosas y tradicionales de la comunidad.

En el documento se argumenta que la fecha tiene una importancia significativa para los pobladores de este distrito, por tratarse de una celebración que permite a la comunidad participar activamente de las actividades religiosas, sociales y culturales.

Según los considerandos, la celebración busca fortalecer las relaciones sociales y culturales, promover la confraternidad entre las familias acahaienses y contribuir al desarrollo cultural y social de la comunidad.

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Instan a participar de las actividades

La Intendencia insta a la población a participar de los actos religiosos, sociales y culturales programados para la fecha y solicita a las entidades públicas y privadas, así como a los comercios del distrito, que se adhieran a las celebraciones y festejos.

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De acuerdo con el programa remitido por la Parroquia Virgen del Rosario, a cargo del párroco presbítero Daniel Mendoza, las actividades patronales comenzarán el sábado 26 de septiembre, a las 12:00, con una caravana.

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Posteriormente, del 27 de septiembre al 6 de octubre, se desarrollará el novenario de preparación para la fiesta patronal. El martes 6 de octubre está prevista la serenata.

La jornada central será el miércoles 7 de octubre, día de la Virgen del Rosario. El programa contempla a las 08:00 una misa central, seguida de la procesión a las 09:00.

Posteriormente, a las 10:00, se realizará el tradicional desfile sobre la avenida Coronel Valois Rivarola. Para esta actividad se prepara la participación de más de 3.000 estudiantes, además de delegaciones de organizaciones civiles, militares y deportivas.

La programación del 7 de octubre continuará al mediodía con un almuerzo con asado a la estaca, previsto para las 12:00, mientras que a las 14:00 se desarrollará una jineteada en el Mercado Municipal.

El programa patronal establece además para las 20:00 una corrida de toros, seguida de un baile popular, con lo que culminará la jornada festiva.