Acahay celebra con desfile, acto cultural y feria su 243.º aniversario fundacional

Las celebraciones fueron organizadas por la Municipalidad de Acahay, con el acompañamiento de la Supervisión Zonal, autoridades educativas, docentes y padres de familia.

El desfile estudiantil se desarrolló en medio de una masiva presencia de pobladores, autoridades municipales, departamentales y nacionales, además de invitados especiales.

Los alumnos marcharon sobre la avenida Valois Rivarola con presentaciones alusivas a la fecha conmemorativa del distrito.

Estudiantes de la Escuela Patrocinia González de Fretes describieron a Acahay como “una tierra bendecida donde la naturaleza esculpió su mejor paisaje”.

Dejará la “casa ordenada”

Durante el acto cultural por los 243 años del municipio, el intendente local, Aldo Lezcano (Alianza), brindó un efusivo discurso de rendición de cuentas, en el que destacó una histórica inversión en infraestructura urbana y vial, a pesar de los limitados recursos comunales.

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Al anunciar que dejará el cargo en noviembre próximo, sin intenciones de reelección, Lezcano aseguró que entregará una “casa organizada” y caracterizada por una gestión transparente y libre de denuncias administrativas.

Finalmente, lamentó el masivo éxodo de jóvenes debido a la falta de empleo y adelantó que deja avanzadas gestiones con inversionistas para la instalación de industrias, además de millonarios proyectos de asfaltado y un polideportivo que quedan pendientes de ejecución por parte del Gobierno Central y las entidades binacionales.

Acahay, ubicado a 104 kilómetros de Asunción, fue fundado como distrito el 22 de mayo de 1783 por Pedro Melo de Portugal, constituyéndose en una de las comunidades históricas más tradicionales del departamento de Paraguarí.

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Escolares alientan a la selección paraguaya

Hoy, los estudiantes se vistieron de gala para saludar a la comunidad. Con pasos firmes marcharon y, de esa forma, rindieron homenaje a la patria chica, que hoy cumple 243 años de creación distrital. Aprovecharon también para saludar a la patria por los 215 años de la Independencia del Paraguay.

Asimismo, los alumnos y sus padres de la Escuela Básica N.º 204 Maestras Fundadoras alentaron a la selección paraguaya con globos, mensajes y carteles como “Fuerza Paraguay” y “Ya estamos en el Mundial”, augurando éxitos al seleccionado nacional.

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Feria de la agricultura familiar

En el marco de los festejos también se llevó a cabo la “Gran Feria de la Agricultura Familiar”, organizada por la Dirección de Extensión Agraria (DEAG), a cargo de la jefa técnica de ALAT Acahay, licenciada Blanca Giménez.

La presidenta del Comité Santa Librada, de la compañía Caraguatay de este municipio, María Teodosia Domínguez, señaló que estos espacios brindan oportunidades para generar ingresos a las familias productivas.

La exposición y comercialización de productos agrícolas se instaló sobre la calle Suboficial Villarreal, esquina Valois Rivarola, donde productores locales ofrecieron frutas, verduras, derivados lácteos, carnes y alimentos elaborados artesanalmente.

Serenata artística esta noche

Las actividades festivas continuarán esta noche con el festival artístico denominado “Homenaje por los 243 años de fundación distrital”, previsto para las 18:00 en el complejo municipal.

El evento contará con la participación de artistas locales, regionales y nacionales, y el acceso será libre y gratuito para toda la ciudadanía.