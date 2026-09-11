Huelga de médicos: representantes de Sinamed se reúnen con ministra de Trabajo

Luego de haber ido a una huelga nacional entre el 24 y el 28 de agosto pasados, el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) anunció que volverá a convocar a un paro el 21 y 22 de septiembre.

El gremio médico -que exige pasar de ganar G. 5 millones al mes a 8 millones por 12 horas laborales a la semana- se ha manifestado insatisfecho con las propuestas hechas por el Gobierno para destrabar la crisis, entre las que fueron anunciadas la implementación de un escalafón meritocrático que igualaría los sueldos de médicos contratados con los nombrados a partir de julio de 2027 y los pagos dobles por feriados desde enero del próximo año.

El Gobierno aún no ha cedido ante el reclamo sobre el reajuste salarial.

¿Cuál es el motivo de la reunión?

En conversación con ABC Color antes de la reunión de hoy, la doctora Rossana González dijo que los representantes del Sinamed inicialmente fueron convocados para una reunión con el viceministro de Trabajo, César Segovia; sin embargo, a su llegada se les informó que la reunión sería con la ministra Mónica Recalde.

El motivo de la reunión aún no trascendió.

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Llama a la unidad entre médicos

La doctora González se pronunció también sobre la polémica generada ayer tras un acuerdo firmado por la ministra de Salud, María Teresa Barán y algunos especialistas médicos, que resultó en el retiro de algunas de las renuncias de especialistas que fueron presentadas la semana pasada en solidaridad con las protestas de la huelga de agosto.

La titular del Sinamed dijo que aún no tuvo tiempo de conversar con los profesionales que formaron parte de la reunión con la ministra Barán, pero señaló que estos firmaron el acuerdo de ayer a título personal y no en representación de ningún gremio. Volvió a aludir a una supuesta intención del Ministerio de Salud de “dividir” al gremio médico.

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“Les decimos que estén tranquilos, tenemos que unirnos todos de nuevo y continuar”, dijo la doctora González.