IPS pagó millones a Neighpart por planta de oxígeno que sigue sin funcionar

Durante la última sesión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), liderada por Isaías Fretes, se desató este jueves un fuerte debate en torno a la ejecución de contratos y contrataciones públicas de vital importancia para la previsional.

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La discusión giró en torno al manejo de los recursos destinados al oxígeno medicinal, sacando a la luz retrasos injustificados, pagos ya efectuados y la falta de certezas sobre la entrega de una planta de gran envergadura.

El misterio de la planta de oxígeno por la que ya se pagaron G. 10.590 millones

El punto de mayor tensión surgió al abordar la propuesta para autorizar la elaboración y suscripción de una adenda a un contrato suscrito con la firma GasMetal en el marco de la LPN 82/25, orientada a la adquisición y provisión de oxígeno medicinal y gases especiales para los establecimientos de salud del IPS.

Las críticas no tardaron en llegar cuando el consejero José Emilio Argaña, representante de los Empleadores, recordó los antecedentes de un millonario proceso con la empresa Neighpart, que tiene como CEO a Claudio Escobar y representante legal a Sandra Yanil Caballero Ojeda.

Según expuso Argaña en la sesión, dos años atrás se había realizado una licitación pública adjudicada a la citada empresa por un valor de G. 70.000 millones, con el objetivo de dotar al Hospital Central de una planta de oxígeno con una capacidad de 3.500.000 metros cúbicos. “Tenía que haber sido entregado en noviembre del año pasado esa planta y nosotros no tendríamos que estar haciendo esta ampliación”, cuestionó Argaña.

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Lo alarmante del caso es que a pesar de que el plazo de entrega venció en noviembre del año pasado, hasta la fecha persiste la incertidumbre sobre el estado real de su construcción o funcionamiento. Ante la consulta de si ya se habían desembolsado fondos por este concepto, se confirmó que el seguro social ya abonó la suma de G. 10.590 millones, sin que los asegurados perciban la solución definitiva prometida.

Plazos vencidos y pagos en curso: Las graves dudas que sacuden al Consejo del IPS

Durante las deliberaciones, se intentó aclarar el funcionamiento del sistema de provisionamiento del ente. Se explicó que IPS posee más de 20 plantas productoras de oxígeno basadas en el sistema PSA (Pressure Swing Adsorption), las cuales arrojan un nivel de pureza de entre 94% y 96%, considerado razonable para el uso humano.

Sin embargo, ante momentos de desperfectos mecánicos o cortes en el suministro eléctrico, cuando la pureza puede descender a rangos críticos, entran en juego pequeños depósitos de oxígeno criogénico o líquido al 100%, adquiridos a través de compras tercerizadas para servir de respaldo automático y proteger a los pacientes.

Oscuros antecedentes de “mimada” empresa Neighpart

Según las publicaciones periodísticas de ABC Color, la empresa Neighpart S.A, frecuentemente vinculada a millonarios contratos y licitaciones con el IPS, cuenta con graves antecedentes de incumplimientos, irregularidades y pagos estatales cuestionados.

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Neighpart acumula múltiples contratos con la previsional. A pesar de haber percibido decenas de miles de millones de guaraníes en anticipos y desembolsos parciales, las obras relativas a plantas generadoras de oxígeno o bloques quirúrgicos carecen de avances reales o indicios de ejecución. Incluso, el caso de los quirófanos terminó con la apertura de una investigación en el Ministerio Público, que llegó a ordenar la captura de dos expresidentes de IPS, Vicente Battaglia y Jorge Brítez, imputados actualmente.

Además, la firma había sido sancionada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a raíz de faltas contractuales y mala fe en sus vínculos con el Estado.