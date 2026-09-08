Cambio clave en IPS: evaluarán licitaciones según ejecución presupuestaria

En la sesión del Instituto de Previsión Social (IPS) realizada esta mañana, el presidente del seguro social, Isaías Fretes junto a los miembros del Consejo de Administración, evaluaron de forma detallada el informe correspondiente al primer semestre del año 2026 elaborado por la Dirección de Inversiones, el cual aborda la evolución, el seguimiento y el monitoreo del Programa Anual de Inversiones y Colocaciones Financieras del seguro social.

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Más allá de la revisión financiera, el debate derivó en una profunda discusión sobre la eficiencia administrativa y los tiempos de ejecución vigentes para la adquisición de bienes y la contratación de servicios bajo el marco de la Ley de Contrataciones y Suministros Públicos.

Adiós al plazo fijo: ¿Por qué el IPS busca cambiar los tiempos en sus llamados?

Durante el desarrollo de la sesión, se puso sobre la mesa la necesidad imperiosa de modificar la normativa interna, la cual exige a las distintas unidades ejecutoras iniciar las gestiones y trámites correspondientes para los nuevos llamados con una antelación fija de seis meses. La propuesta planteada esta mañana consistió en abandonar este criterio para adoptar un parámetro dinámico basado en el nivel de consumo o ejecución real del presupuesto y de los contratos en curso.

En este contexto, se propuso fijar un porcentaje de ejecución del presupuesto. Ramón Zarza, representante del Ministerio de Trabajo expresó que lo que se plantea es modificar la resolución vigente, buscando que el inicio de una compra no dependa del paso cronológico del tiempo, sino de la necesidad operativa real. Conforme a esta moción inicial, el umbral de activación se estableció en un 75%.

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“No vamos a esperar más el tiempo de seis meses o cualquiera fuera, sino cuando vemos que el 75% del presupuesto se está utilizando, en ese momento, cualquiera fuera el tiempo, se inicia el proceso de licitación para reemplazar el lote que va a necesitarse”, detalló el consejero.

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Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística pidió que el porcentaje incluso sea aún menor. “A mí me parece muy oportuno lo que pide el consejero, pero sugiero que sean 60% incluso”, asegurando que el objetivo es garantizar una respuesta mucho más ágil ante cualquier eventualidad en la cadena de suministros.

Con el acuerdo generalizado de los miembros del Consejo, el debate del tema concluyó con la aceptación de reformular el sistema de plazos licitatorios, sustituyendo el plazo rígido anterior por un sistema de monitoreo basado en el consumo porcentual avanzado del stock y del presupuesto.