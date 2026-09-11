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11 de septiembre de 2026 a la - 18:55

Ministerio de Justicia ordena traslado de Miguel Robles a la cárcel de Emboscada

Miguel Ángel Robles de pie, con expresión seria y suéter verde oliva, mientras otro hombre lo toca levemente en el hombro.
Miguel Ángel Robles, exjefe de Gabinte de Hugo Javier, se presentó para cumplir su condena a 10 años de cárcelGentileza

El Ministerio de Justicia dispuso el traslado de Miguel Robles a la Penitenciaría Regional de Emboscada “Padre Juan Antonio de la Vega”, donde cumplirá su condena de 10 años de cárcel por el millonario desfalco en la Gobernación de Central.

Por ABC Color

El Ministerio de Justicia dispuso el traslado de Miguel Ángel de la Cruz Robles Ibarra, exjefe de Gabinete de la Gobernación de Central, a la Penitenciaría Regional de Emboscada “Padre Juan Antonio de la Vega”.

Robles fue hallado culpable de un esquema de desfalco y desvío de fondos públicos y deberá cumplir con la pena de 10 años de cárcel. La medida se hace efectiva luego de que el condenado se presentara el día de ayer voluntariamente ante las autoridades.

Lea más: Los detalles de la entrega de Robles, condenado con Hugo Javier por millonario desvío

Su entrega ocurrió luego de que el juez Carlos Mendoza ordenara cobrar las garantías por más de G. 5.000 millones que había presentado, ya que se agotó el tiempo fijado y sus bienes quedaron al borde del remate judicial.

Señalado como ideólogo y “cerebro” del esquema de corrupción

Durante el juicio oral, el Tribunal de Sentencia lo señaló como el ideólogo y “cerebro” detrás de la maniobra delictiva que derivó en el desvío de unos G. 5.105.600.000 provenientes de los fondos de emergencia por la pandemia de COVID-19, ejecutados entre los años 2020 y 2021 durante la administración del exgobernador Hugo Javier González.

Resolución del Ministerio de Justicia que dispone que Miguel Robles cumpla su pena en el Penal de Emboscada
Resolución del Ministerio de Justicia que dispone que Miguel Robles cumpla su pena en el Penal de Emboscada

Con el ingreso de Robles Ibarra al penal de Emboscada inicia el cumplimiento efectivo de la pena que se suma a otras condenas firmes para varios exfuncionarios involucrados en la red de falsificación de facturas y obras fantasma.

Este caso se consolida como una de las causas de corrupción pública más emblemáticas del Departamento Central, sentando un precedente clave para los demás procesos judiciales derivados de la misma red de corrupción que aún siguen en curso.