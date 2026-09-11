Ministerio de Justicia ordena traslado de Miguel Robles a la cárcel de Emboscada

El Ministerio de Justicia dispuso el traslado de Miguel Ángel de la Cruz Robles Ibarra, exjefe de Gabinete de la Gobernación de Central, a la Penitenciaría Regional de Emboscada “Padre Juan Antonio de la Vega”.

Robles fue hallado culpable de un esquema de desfalco y desvío de fondos públicos y deberá cumplir con la pena de 10 años de cárcel. La medida se hace efectiva luego de que el condenado se presentara el día de ayer voluntariamente ante las autoridades.

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Su entrega ocurrió luego de que el juez Carlos Mendoza ordenara cobrar las garantías por más de G. 5.000 millones que había presentado, ya que se agotó el tiempo fijado y sus bienes quedaron al borde del remate judicial.

Señalado como ideólogo y “cerebro” del esquema de corrupción

Durante el juicio oral, el Tribunal de Sentencia lo señaló como el ideólogo y “cerebro” detrás de la maniobra delictiva que derivó en el desvío de unos G. 5.105.600.000 provenientes de los fondos de emergencia por la pandemia de COVID-19, ejecutados entre los años 2020 y 2021 durante la administración del exgobernador Hugo Javier González.

Con el ingreso de Robles Ibarra al penal de Emboscada inicia el cumplimiento efectivo de la pena que se suma a otras condenas firmes para varios exfuncionarios involucrados en la red de falsificación de facturas y obras fantasma.

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Este caso se consolida como una de las causas de corrupción pública más emblemáticas del Departamento Central, sentando un precedente clave para los demás procesos judiciales derivados de la misma red de corrupción que aún siguen en curso.