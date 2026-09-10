Hugo Javier continúa en estado crítico y fue sometido a una traqueostomía

El exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, continúa internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en estado crítico y con pronóstico reservado.

Hugo Javier fue sometido hoy a un estudio de electroencefalograma para que los médicos puedan revisar la actividad eléctrica de su cerebro. Además, los especialistas decidieron operarlo para practicarle una traqueostomía a fin de estimular su respiración autónoma.

El director general del Hospital Nacional de Itauguá (HNI), Dr. Miguel Ferreira, informó que el paciente permanece estable y que la sedación ya fue suspendida. Explicó que la presión dentro del cráneo no ha presentado variaciones y que existe una ligera mejoría dentro de su evolución.

“Algunos reflejos, algunos movimientos y algunas respiraciones son alentadores dentro de su cuadro evolutivo. Él está intentando respirar por su propio medio, sin los respiradores, y eso es un signo alentador para nosotros”, afirmó Ferreira.

El paciente continúa además con el tratamiento antibiótico indicado para contrarrestar la infección de la meningitis bacteriana y presenta una evolución favorable desde el punto de vista infeccioso.

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El jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Dr. Richard Escobar, informó que se realizó un electroencefalograma para evaluar la actividad eléctrica del cerebro. Explicó que el estudio muestra un estado intermedio de aturdimiento, en el que todavía no existe un funcionamiento cerebral normal que permita un despertar completo.

“Lo que va a determinar la evolución de aquí en más es el tiempo”, dijo el especialista.

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Ante la capacidad del paciente de generar una respiración organizada, el equipo médico decidió realizar una traqueostomía. La intervención consiste en crear un acceso artificial a la vía aérea a través del cuello, permitiendo retirar el tubo endotraqueal.

“Con la traqueostomía se libera la vía aérea superior y se pasa a ventilar solamente a través del acceso artificial. Esta vía permitirá conectar y desconectar al paciente del ventilador, facilitando el proceso hacia una respiración por sus propios medios”, explicó el médico.

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Según explicaron los médicos, el objetivo ahora es mantenerlo sin sedantes y únicamente con analgésicos, mientras se evalúa su capacidad para respirar de manera efectiva.

“Una vez que tenga una respiración efectiva, se le va a desconectar del respirador para que él pueda respirar solo”, indicó el jefe de la UCI.

Escobar explicó que la traqueostomía constituye una herramienta frecuente en terapia intensiva para permitir que el paciente disponga del tiempo necesario para su recuperación.

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“Parte de esa regresión es darle este tiempo de plazo para la recuperación y la traqueostomía es una herramienta que nos permite justamente este tipo de manejo”, manifestó.

El especialista señaló que los reflejos del paciente están conservados y que existe integridad en los circuitos del sistema nervioso. Agregó, además, que González Alegre mantiene una estabilidad hemodinámica, buena función renal y adecuados niveles de azúcar en sangre.

El médico explicó que los tiempos de la recuperación neurológica son variables y pueden extenderse durante semanas o incluso meses.

Por el momento, el equipo médico continuará con el tratamiento y la monitorización permanente, aguardando la evolución neurológica del paciente.