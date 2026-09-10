Los detalles de la entrega de Robles, condenado con Hugo Javier por millonario desvío

Miguel Ángel de la Cruz Robles Ibarra se entregó esta mañana a las 6:50 al Departamento de Judiciales de la Policía Nacional para cumplir con la pena de 10 años que le impuso un tribunal en enero de 2025 por el millonario desvío de los fondos de emergencia de la Gobernación de Central para enfrentar la pandemia por el Covid-19.

Robles - quien permaneció hasta ayer en condición de “fugitivo” - es considerado en el ámbito político y administrativo como el “gobernador de facto” de la gestión del exgobernador Hugo Javier González, quien se entregó el 4 de agosto tras quedar firme la condena por la misma causa y que hoy está internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Nacional de Itauguá tras sufrir un golpe en la cabeza en su celda de la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza.

Ramón Cañete, jefe del Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, explicó que Robles se presentó en la oficina de guardia esta mañana, donde manifestó que tenía un problema judicial, por lo que se puso a disposición de la justicia.

“El personal corroboró su identidad, encontrando que efectivamente tenía una causa pendiente, por lo que enseguida se le dio acceso a la sección administrativa que es la de ingreso. Se corroboró sus datos, se llegó a hacer su fichaje, así también el diagnóstico médico que corresponde y posteriormente comunicado al juzgado que se encuentra. Él se presentó solo en la oficina de guardia y no llegó ningún familiar ni abogado con él”, precisó.

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Aguardan indicación para traslado a penitenciaría

Cañete detalló que el oficio en el que figura la orden de captura de Robles indica que el mismo debe guardar reclusión en una penitenciaría adecuada para su reclusión, ya que es condenado, y la misma no debe estar llena de personas privadas de libertad (PPL), por lo aguardan la respuesta de cual penitenciaría tiene espacio para evitar la aglomeración.

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Agregó que contarían con la notificación entre esta tarde o mañana, aunque aclaró que si la notificación les llega mañana, que es viernes, en horas de la tarde y la penitenciaría esté en el interior, sería trasladado la próxima semana, entre lunes o martes.

Recordó que los traslados de las PPL se realizan de 7:00 a 18:00, ya que en horario nocturno no pueden hacerlo, sobre todo en el casco urbano y la zona de Central. Contó que Robles se presentó aparentemente bien de salud.

Al argumentar la condena a 10 años de cárcel para Hugo Javier González y Miguel Ángel Robles, el 4 de enero de 2025, la jueza Karina Cáceres, presidenta del Tribunal de Sentencia, explicó que los fiscales demostraron que las 14 obras supuestamente financiadas con los fondos de emergencia, fueron construidas mucho antes de los desembolsos que recibió la Gobernación de Central.

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La magistrada resaltó que Hugo Javier González, en su carácter de gobernador y ordenador de gastos, erogó mediante dos resoluciones a favor de la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) para la “construcción y mantenimiento de espacios públicos en el departamento Central”, la suma de G. 3.063.360.000; y también “pavimentación asfáltica empedrado” por valor de G. 2.042.240.000, totalizando la suma de G. 5.105.600.000, por los que la Gobernación de Central no tuvo contraprestación alguna.

Según lo explicado por la presidenta del Tribunal, el exdirector de Gabinete fue quien ideó y lideró el esquema delictivo, hasta conseguir el desembolso del dinero. La magistrada resaltó que los G. 5.105.600.000 terminaron en poder de Miguel Ángel Robles.