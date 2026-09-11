Ypacaraí celebra sus 139 años con festivales de danza, música y rock

Los festejos se desarrollan en el marco de la 54.ª edición del Festival del Lago Ypacaraí, una de las actividades culturales más representativas de la ciudad.

La Municipalidad de Ypacaraí, a cargo del intendente Fernando Negrete (PLRA), acompaña la organización de las actividades junto con la comunidad, que se suma a los festejos por los 139 años de la creación del Pueblo de Ypacaraí.

Una historia ligada al ferrocarril

Ypacaraí fue inicialmente una compañía dependiente de Itauguá y era conocida como Guazú Virá. El 27 de mayo de 1864 se inauguró la línea férrea hasta la estación de Guazú Virá, posteriormente conocida como Estación Tacuaral, debido a la abundancia de tacuaras existentes en la zona.

El funcionamiento del ferrocarril generó un importante movimiento económico y poblacional, favoreciendo el crecimiento de la comunidad y su posterior independencia administrativa de Itauguá.

Finalmente, el 13 de setiembre de 1887, durante la presidencia del general Patricio Escobar, fue creado por decreto el Pueblo de Ypacaraí.

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Con el paso de los años, la localidad fue consolidándose como uno de los principales puntos culturales y turísticos del departamento Central, con una identidad estrechamente vinculada a la música, las tradiciones y el folclore.

Una semana cargada de actividades

Los festejos comenzaron el martes 8 de setiembre con el Festival Local de Danzas. La agenda continuó con la inauguración de la Feria Artesanal, el Festival Nacional de Danzas y la Noche de Aficionados.

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Noche Central será este sábado 12

Uno de los momentos más esperados llegará este sábado 12 de setiembre, con la Noche Central del Festival del Lago Ypacaraí, que comenzará a las 19:00 en el Centro de Eventos Municipal.

Durante la jornada se realizará un homenaje póstumo a don Flaminio Arzamendia, como reconocimiento a su trayectoria y a su aporte a la cultura y a la tradicional celebración de la ciudad. La Noche Central reunirá música, artistas y homenajes, en una jornada que promete convocar a pobladores y visitantes.

Domingo 13: Festival de Rock del Lago

La celebración continuará el domingo 13 de setiembre, fecha en que Ypacaraí conmemorará oficialmente sus 139 años de creación como pueblo.

Como parte de los festejos, ese día se realizará el Festival de Rock del Lago, desde las 18:30, en el Centro de Eventos Municipal. La propuesta está dirigida especialmente a los amantes del rock y marcará el cierre de la programación artística.

La última jornada también incluirá la clausura de la Feria Artesanal, poniendo fin a una semana de actividades culturales y artísticas.

De esta manera, Ypacaraí celebrará un nuevo aniversario poniendo en valor su historia, su identidad y su tradición artística. La ciudad vuelve a reunir a la comunidad y a visitantes en torno a la música, la danza, la artesanía y otras expresiones culturales que forman parte de su identidad.

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