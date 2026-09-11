Ypacaraí inicia con la Noche de Aficionados su fin de semana de festivales

La jornada reunirá a artistas y talentos locales que subirán al escenario para compartir sus propuestas con el público. Los participantes que resulten ganadores tendrán además la oportunidad de formar parte de la programación de la Gran Noche Internacional, prevista para mañana.

La gran fiesta continuará el sábado 12 de setiembre, desde las 18:30, con la Noche Internacional, que contará con la participación de la Orquesta Municipal, los ganadores de la Noche de Aficionados, el Ballet Municipal, Noemí Oviedo, Marcelo Rojas, Francisco Russo, Milagros Medina, Orlando Evert y Mirta Noemí Talavera.

La cartelera también contempla la presentación del Grupo Internacional Argentino 40 Grados y el grupo nacional Tierra Adentro, además de un homenaje póstumo al recordado Flaminio Arzamendia, como parte de esta noche especial dedicada a la música y la cultura.

Lea más: Festival del Lago Ypacaraí: Gran Noche Internacional rendirá homenaje a Flaminio Arzamendia

Cierre el domingo

El programa de celebraciones tendrá su cierre el domingo 13 de setiembre, desde las 18:30, con el tradicional Festival de Rock del Lago, que reunirá a diferentes exponentes del género en el Centro Municipal de Eventos.

De esta manera, Ypacaraí prepara un fin de semana con una variada propuesta artística para celebrar su aniversario y convocar a familias, visitantes y amantes de la música.

Lea más: Festival del Lago Ypacaraí: una tradición cultural marcada por la resistencia