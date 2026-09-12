Agricultores de Central fortalecen producción hortícola con huertas circulares

Ante el ingreso del fenómeno de El Niño unas 400 familias del departamento Central implementan el sistema de huertas circulares en sus cultivos. Con esto buscan optimizar la utilización del líquido vital y buscar otras alternativas para producir los alimentos ante las condiciones climáticas del El Niño.

La iniciativa es impulsada por la Gobernación de Central mediante el proyecto “Círculos de Agua y Vida Central”,cuyo lanzamiento se realizó en el Centro Agronómico Departamental de J. A. Saldívar, con la participación de 400 productores

En el lugar fue instalada una huerta circular demostrativa por técnicos especializados en permacultura, con el objetivo de mostrar a los productores una forma de organizar los cultivos en espacios reducidos y utilizar de manera más eficiente los recursos disponibles.

Arturo Garcete, encargado del proyecto en representación de la Gobernación del departamento Central, explicó que el proyecto se implementó en el mes de junio.

“Los trabajos para poner en marcha la experiencia comenzaron en junio, con la preparación del terreno, el diseño de los tablones circulares y la planificación de los cultivos hortícolas destinados principalmente al autoconsumo familiar”, explicó Garcete.

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“El modelo incorpora técnicas de manejo sostenible del agua y está diseñado principalmente para pequeñas superficies. La disposición circular de los tablones permite optimizar el espacio, facilitar las labores de producción y conservar por más tiempo la humedad del suelo”, puntualizó el técnico

Durante las jornadas de capacitación, los participantes aprendieron sobre preparación de almácigos, asociación de cultivos, manejo de los tablones, uso racional del agua y planificación de la producción.

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La iniciativa forma parte del Programa Asistencia a Productores del departamento Central y es ejecutada por la Secretaría Departamental de Desarrollo Económico, con énfasis en agricultura familiar y seguridad alimentaria.

Según el Censo Departamental de Productores 2025, en Central existen 2.626 productores registrados, quienes constituyen la principal base de intervención del proyecto.