IPS cerrará por un mes el acceso vehicular al Centro Ambulatorio del Hospital Central

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que desde el próximo 14 de septiembre se iniciarán trabajos de reacondicionamiento y reparación de la calle interna de acceso al Centro de Atención Ambulatoria (CAA) del Hospital Central.

Según la previsional, las obras se extenderán hasta el 14 de octubre, siempre que las condiciones climáticas sean favorables.

El IPS señaló que durante la ejecución de los trabajos el acceso vehicular al Centro de Atención Ambulatoria permanecerá cerrado.

Asimismo, indicó que el tránsito dentro del predio hospitalario será redireccionado por vías alternativas para garantizar la seguridad y facilitar la circulación de asegurados, pacientes, acompañantes y funcionarios.

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Obras forman parte de proyecto de rehabilitación vial

La previsional explicó que la intervención se realiza en el marco al contrato de “Rehabilitación Vial del Hospital Central del IPS”.

De acuerdo con la institución, el objetivo de las obras es mejorar las condiciones de la vía, optimizar la circulación interna y brindar mayor seguridad a las personas que utilizan diariamente las instalaciones del Hospital Central.