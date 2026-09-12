La cruda realidad de los asegurados en el IPS: falta de insumos, costos desmedidos e ineficiencia comunicacional

La escasez afecta directamente a enfermos que dependen de insumos diarios para controlar dolencias graves. Lucas Recalde, paciente diagnosticado con diabetes e hipertensión arterial desde hace seis años, relató que debió acudir al centro únicamente para acceder a la dapagliflozina, debido a la ausencia prolongada de la metformina.

Lea más: Ante el frío, IPS recuerda horarios de atención de su Centro de Atención Ambulatoria

“El losartán tampoco está disponible; hace más de cinco meses que falta. Tenemos que comprarlo en las farmacias porque son tratamientos que no se pueden suspender, el azúcar y la presión son asuntos delicados”, afirmó Recalde, quien viaja desde la ciudad de San Antonio para recibir atención médica.

A la falta de stock de remedios se suma la desinformación en los servicios administrativos. Eleuteria Báez, asegurada de larga data, acudió al centro ambulatorio para consultar con una especialista y retirar los resultados de una biopsia.

Lea más: Crisis en IPS: a pesar de la llegada de medicamentos, las farmacias siguen vacías

Sin embargo, al llegar se encontró con que la dependencia encargada de la entrega del estudio no funcionaba durante los fines de semana, situación que no le fue advertida previamente. “Nadie me avisó que no atendían los sábados; vine a ciegas para mi cita y ahora no sé qué voy a hacer”, lamentó Báez, denunciando la falta de orientación al usuario.

Mucho sufrimiento, poca esperanza

La crisis golpea con mayor severidad a familias con pacientes encamados o en etapa de recuperación tras sufrir eventos cerebrovasculares (ACV). Cecilia Ramírez debió esperar desde finales de agosto para acceder al anticoagulante Rivaroxabán, prescrito para su padre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: IPS aumentó concentración de fondos en entidades con calificación AA

Ante el retraso de más de dos semanas en el suministro oficial, la familia tuvo que adquirir cajas en forma privada a un precio de G. 588.000 cada una, gasto que apenas cubre 15 días de dosis. “Prácticamente ya vendimos todo en mi casa para poder costear las medicinas”, denunció Ramírez. Agregó que su madre también requiere costosos tratamientos hematológicos.

La mujer además criticó la inutilidad de los canales digitales de la institución: “Hay un número de WhatsApp habilitado por el IPS pero nadie responde. Podés enviar mensajes preguntando si hay stock y no obtenés respuesta; la única opción es venir presencialmente a probar suerte”.

Lea más: IPS pagó millones por planta de oxígeno que no funciona

Esta situación empuja de forma recurrente a los aportantes a realizar actividades benéficas, pedir solidaridad entre vecinos o endeudarse para cubrir insumos que deberían estar garantizados por el seguro social.

Mientras las quejas sobre la gestión administrativa y el abastecimiento se acumulan, los usuarios destacan la buena predisposición y calidad profesional del personal médico, aunque coinciden en que sin remedios en ventanilla, la atención resulta insuficiente.