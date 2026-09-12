San Miguel: urgen acelerar la limpieza de canales de desagües pluviales

Las lluvias registradas en la jornada de ayer en todo el departamento de Misiones revelaron que se requiere una intervención más rápida en la limpieza de los canales de desagües pluviales. En esta ocasión, la situación quedó evidenciada en el distrito de San Miguel, Misiones.

En varias zonas de este distrito rebosaron los canales de desagües, lo que ocasionó inundaciones en las viviendas que se encuentran cerca, debido a la intensa lluvia registrada.

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Esta situación dejó en evidencia que aún falta una intervención más rápida en la limpieza de los canales de desagües por parte de las instituciones encargadas de los trabajos preventivos para afrontar el fenómeno climático de El Niño, principalmente la Gobernación de Misiones y la Municipalidad de San Miguel.

En ese contexto desde la institución departamental, señalaron que están realizando los trabajos principalmente en las zonas ribereñas de arroyos, donde en años anteriores, durante días de lluvias intensas, se desbordaron y ocasionaron inundaciones a centenares de familias.

Indicaron que los trabajos continuarán y que llegarán a todos los distritos donde se requiera la limpieza de canales, con el objetivo de prevenir y mitigar los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño.