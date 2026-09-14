Nacionales
14 de septiembre de 2026 a la - 12:12

Cierran tramo de Guido Spano que conecta con San Martín

Hombre con ropa oscura camina mientras un motociclista con casco rojo pasa en una calle urbana con árboles de fondo.
Tramo de la calle Guido Spano en la intersección con la avenida San Martín de Asunción que está bloqueada desde el viernes. La foto es una captura de Street View de Google.

El tramo que formaba parte del estacionamiento de una conocida churrasquería de Asunción que conectaba la calle Guido Spano con la avenida San Martín fue clausurado para el tránsito vehicular. Te contamos el motivo en la nota.

Por ABC Color
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La calle Guido Spano de Asunción, en sentido hacia el centro, contaba con un tramo que conecta con la avenida San Martín.

Dicho tramo formó parte durante varios años de un conocido restaurante que funcionaba en el cruce, aunque actualmente tanto el local como el tramo están cerrados.

Una persona de espaldas y otra caminando con sudadera oscura, junto a vehículos estacionados en una calle tranquila.
Tramo de Guido Spano y San Martín hoy cerrado. Imagénes obtenidas a través de Street View de Google.

Ya desde el viernes, dicho tramo permanece bloqueado de manera bastante precaria, con planteras y cintas amarillas de “precaución” tanto del lado de San Martín como de Guido Spano.

El bloqueo se debería a que dicho tramo pertenece a un terreno privado, por lo que, tras el cierre del local, el dueño del predio habría decidido cerrarlo.

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Lo que dicen desde la Municipalidad de Asunción

Dicho cierre genera una situación particular, ya que los conductores que utilizan el tramo van hasta ahí y recién se percatan del bloqueo cuando están a metros del mismo.

En el mismo mapa catastral de Asunción se puede ver que el tramo forma parte del lote 14, por lo que sería de propiedad privada.

Calle pavimentada en Asunción, con vehículos estacionados y árboles a los costados, creando un ambiente tranquilo y solitario.
Tramo de Guido Spano y San Martín hoy cerrado. Imagénes obtenidas a través de Street View de Google.

Consultado sobre la situación, el director de la Dirección de Obras Particulares, Nicolás Chaparro, también lo confirmó.

“En nuestros registros en la Dirección de Obras Particulares, ese tramo figura como propiedad privada, no tenemos ningún documento que demuestre lo contrario”, aclaró a nuestra redacción ante la consulta.