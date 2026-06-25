Caos y pérdidas en microcentro de Asunción: así justifican el bloqueo de calle Palma en la Municipalidad

El bloqueo de calles del centro histórico de Asunción, dispuesto con motivo del operativo “El Centro Alienta” para la transmisión del partido entre Paraguay y Australia, generó una fuerte molestia en comerciantes y trabajadores formales. El operativo es coordinado en conjunto por la Municipalidad de Asunción y el Gobierno Nacional, a través de la Policía Nacional y la Oficina de la Primera Dama.

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Desde la madrugada de este jueves, el cierre de calles afecta de manera directa al perímetro comprendido entre Yegros, Oliva, Presidente Franco y 15 de Agosto, iniciado ayer miércoles alrededor de las 18:00. Según informaron oficialmente las autoridades de seguridad, a partir de las 18:00 el bloqueo vehicular se extenderá desde la calle México hasta Colón.

Los afectados cuestionaron que la restricción del tránsito sobre la calle Palma, la arteria comercial más emblemática de la capital, se haya dispuesto con 28 horas de anticipación a la disputa del juego, previsto para hoy jueves a las 23:00. Reclamaron que el corte prolongado les genera pérdidas millonarias y restringe severamente su operatividad.

Bloqueo de calles en el microcentro: Calles cerradas y caos vehicular

Comerciantes de la zona afectada señalaron a ABC que la restricción vehicular total provocó que los clientes habituales eviten ingresar al microcentro para no caminar largas distancias. El bloqueo total también complicó la logística interna, impidiendo el acceso de rodados para la descarga de mercaderías.

Empleados de estos comercios, quienes prefirieron mantener sus identidades en el anonimato por temor a represalias, denunciaron serios problemas para estacionar sus vehículos. Criticaron la intransigencia de los efectivos policiales para permitir el ingreso de los trabajadores, obligándolos a aparcar a varias cuadras de distancia de sus puestos laborales.

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Al perjuicio económico se sumó el caos vehicular que colapsó el tránsito desde tempranas horas de este jueves. El cierre afectó a arterias principales como Palma y Estrella, además de las transversales Independencia Nacional, Nuestra Señora de la Asunción, Chile, Alberdi y 14 de Mayo.

Largas filas de vehículos se registraron sobre las calles paralelas que quedaron habilitadas, como Cerro Corá y Presidente Franco. Los comerciantes critican que estas medidas, sumadas al acoso constante de los “cuidacoches”, impulsan la fuga de consumidores del Centro Histórico hacia otras zonas comerciales de la ciudad.

Pérdidas económicas en calle Palma por el partido de la Albirroja

Los negocios consultados denunciaron pérdidas considerables que se vienen arrastrando desde el inicio del torneo. Señalan que los días de partido de la selección paraguaya, las ventas presenciales caen casi en su totalidad debido al cercamiento del perímetro. Explicaron que la única alternativa comercial disponible son las ventas telefónicas y el servicio de delivery, pese a las dificultades de acceso para los repartidores.

En el sector gastronómico manifestaron que las primeras horas de la jornada laboral de este jueves fueron catalogadas como “mañanas muertas”. Aunque algunos encargados expresaron su esperanza en que el movimiento nocturno experimente un leve incremento, ABC constató que muchos locales prefirieron cerrar sus persianas ante la falta de garantías de circulación.

Comercio formal vs. informal: El reclamo de los negocios sobre calle Palma

Existe un fuerte reclamo dirigido a la Municipalidad de Asunción por la desigualdad de condiciones que se genera en la vía pública. Los propietarios formales criticaron que, mientras ellos enfrentan restricciones y pagan impuestos, las autoridades permiten la libre instalación de casillas de vendedores informales frente a las fachadas de sus negocios.

Pese a que la comuna dispuso la prohibición de la venta ambulante dentro del perímetro bloqueado, lo que forzó el traslado de las chiperas tradicionales de la calle Palma, ABC constató la presencia de varios puestos callejeros operando en el área supuestamente restringida.

Consultados sobre el operativo, los trabajadores informales y cambistas expresaron también su descontento, señalando que la medida representa un “perjuicio grande” para personas de escasos recursos. Lamentaron la falta de preaviso y afirmaron que, al prohibir la venta regular de banderas y camisetas en la previa, las autoridades terminan por “matar la calle Palma”.

La justificación de la Municipalidad de Asunción ante el cierre perimetral

Desde la Municipalidad de Asunción y la Oficina de la Primera Dama justificaron el cierre anticipado de las avenidas alegando criterios de seguridad y necesidad logística. Melissa Ramírez, asesora general de la Intendencia, señaló que la prioridad es garantizar el resguardo de las 40.000 a 60.000 personas que se espera asistan al evento sobre la calle Palma.

La funcionaria argumentó que el mismo protocolo ya fue aplicado en los partidos anteriores del torneo. Sin embargo, admitió que al coincidir esta fecha con un día laboral, la medida provocó una recepción negativa tanto en el sector comercial como en los ciudadanos que transitan diariamente por las calles clausuradas.

Ramírez enfatizó que el cierre anticipado es una decisión institucional tomada que se mantendrá durante todos los eventos deportivos de la Albirroja. Por su parte, la Oficina de la Primera Dama agregó que, según experiencias previas, este tipo de transmisiones masivas genera a largo plazo una importante circulación de público y un movimiento económico significativo para el Centro Histórico.