Fiscalía halla canalizaciones ilegales en Paso Yobái

La Unidad Especializada de Delitos Ambientales del departamento de Guairá encabezó este lunes un allanamiento en la localidad de Taguato, distrito de Paso Yobái, tras reiteradas denuncias ciudadanas por graves agresiones contra el entorno natural.

La comitiva, liderada por la fiscala María Jadiyi Ortiz, allanó un inmueble rural acompañada por técnicos fiscalizadores del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), especialistas del Instituto Forestal Nacional (INFONA) y agentes de la Policía Nacional. El procedimiento se ejecutó bajo una orden emitida por el Juzgado Penal de Garantías N.º 1 de Villarrica, con el fin de verificar en el terreno la alteración de los cauces y la destrucción de la capa vegetal.

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Durante la inspección técnica en el predio, los intervinientes constataron la presencia de canalizaciones de gran magnitud y extensión en una zona topográficamente baja.

Las marcas en el suelo y el volumen de tierra movido confirman que las obras se realizaron con maquinaria pesada de gran porte y se alteró el drenaje natural de los humedales.

Todo este trabajo de modificación hídrica se habría ejecutado al margen de las regulaciones ambientales vigentes.

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Intervención en zona minera y relevamiento de los técnicos

El distrito de Paso Yobái es conocido por su alta sensibilidad ambiental debido a la intensa actividad de extracción de oro y el constante avance de obras rurales sin planificación.