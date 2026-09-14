Fiscalía ratifica que Miguel Prieto desvió G. 2.130 millones en caso Tía Chela

Con la lectura del auto de apertura a juicio inició oficialmente este lunes 14 de setiembre el debate oral que afrontan el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto Vallejos y otros 10 acusados por supuesta lesión de confianza y otros hechos cometidos con la compra de alimentos, en el caso Tía Chela.

Posteriormente los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Yeimy Adle, Verónica Valdez y Silvio Corbeta presentaron sus alegatos iniciales, en los que afirmaron que en el juicio oral el Ministerio Público demostrará que entre marzo y julio de 2020 Miguel Prieto encabezó un esquema integrado por funcionarios a su cargo para el desvío de recursos municipales, que resultó en un perjuicio patrimonial de G 2.130.036.160.

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“Miguel Prieto encabezó el esquema de desvío de recursos, mediante la licitación por la vía de excepción para la compra de veinticinco mil kits de alimentos, que fue adjudicada a la empresa Tía Chela, por un monto total de dos mil novecientos cuarenta y nueve millones seiscientos cincuenta mil guaraníes, al inicio de la pandemia por covid 19”, expresó la fiscala Valdez.

Agregó que, una vez adjudicada, la empresa Tía Chela suscribió el contrato N° 14/2020 y luego simuló la entrega de la totalidad de los kits de alimentos, sin embargo entregó solo una parte de la totalidad de la que estaba obligada a entregar, que era de G. 2.949.650.000, según destacó la agente fiscal.

Acusados junto a Miguel Prieto por caso Tía Chela

Además de Miguel Prieto afrontan juicio oral Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Sebastián Martínez Insfrán, Maggi Fariña Almada, José Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emilia Vanessa Florentín Páez; todos por supuesta lesión de confianza y asociación criminal.

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De acuerdo con lo remarcado por el Ministerio Público en los alegatos inciales, existen inconsistencias en las facturas, ya que las compras de los kits de alimentos fueron realizadas con posterioridad a las fechas de recepción que figuran en la documentación oficial de la Municipalidad de Ciudad del Este.

En consecuencia, la fiscalía asegura que en el presente juicio probará que la empresa Tía Chela no contaba con la capacidad financiera, técnica ni experiencia para proveer los 25.000 kits de alimentos a la Municipalidad de Ciudad del Este, aún así fue adjudicada por la institución que estaba a cargo de Prieto.

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El Ministerio Público apunta a los acusados por supuestamente ejecutar la adjudicación de forma indebida por la vía de la excepción, cuando la compra de alimentos no revestía la urgencia argumentada, por lo que debió adjudicarse mediante licitación pública.

Defensas de Prieto y otros acusados alegarán mañana

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por Ana Rodríguez Brozón (presidenta), Yolanda Morel y Karina Cáceres; programó la continuidad del juicio oral para este martes 15, a las 8:30, con la presentación de los alegatos iniciales de Miguel Prieto y los otros 10 acusados.

La semana pasada, al resolver los incidentes planteados, los el colegiado de sentencia admitió un total de 60 testigos ofrecidos por la defensa del exintendente de Ciudad del Este, para que declaren en el presente juicio oral por supuesta lesión de confianza en el caso Tía Chela.

Además, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos rechazó los pedidos de informes solicitados por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

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Los informes que la fiscalía intentó incluir entre sus pruebas son respecto a una nota de la empresa Tía Chela, remitida a la Municipalidad de Ciudad del Este en fecha 28 de marzo de 2020, informando que por cuestiones de stock insuficiente, reemplazaría las marcas de arroz, fideo y azúcar que iba a proveer a la institución municipal.