Productores bloquean ruta PY13 ante falta de respuesta del MAG

Los productores aseguran que desde el año pasado esperan la entrega de semillas de tomate y locote, además de insumos para la instalación y producción en invernaderos. Ante la falta de respuestas, decidieron nuevamente salir a la ruta y realizar el bloqueo intermitente de la vía.

El presidente de la Asociación de Productores, Lucio Aquino, manifestó que los agricultores están cansados de las continuas promesas de funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Dirección de Extensión Agraria (Deag), con sede en la ciudad de Caaguazú y encargada de la asistencia en la zona.

Aquino señaló que la situación económica de los productores es cada vez más complicada y que muchas familias ya tienen dificultades incluso para conseguir alimentos. Por ese motivo, afirmó que no encuentran otra alternativa que volver a manifestarse y exigir una respuesta concreta de las autoridades.

El dirigente cuestionó además al ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Jiménez, a quien acusó de mantener abandonados a los productores y de no responder siquiera a sus llamadas telefónicas.

Advirtió que, si durante la jornada de hoy no reciben una respuesta rápida de la Dirección de Extensión Agraria, continuarán con los cierres de la ruta y podrían intensificar progresivamente la medida de fuerza en los próximos días.

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MAG promete asistencia para octubre

Por su parte, la encargada de la zona Este de la Dirección de Extensión Agraria de Caaguazú, ingeniera Leticia Varela, explicó que actualmente el MAG no dispone de suficientes recursos para responder de inmediato a la totalidad del pedido de los productores.

Varela indicó que los productores ya fueron registrados por la institución y que se prevé comenzar con la entrega de semillas e insumos para invernadero durante los primeros días de octubre.

La funcionaria aclaró que no puede garantizar que los 70 productores registrados reciban la totalidad de los insumos solicitados, aunque aseguró que una gran parte de ellos sería beneficiada con la asistencia para iniciar sus cultivos en sus respectivas fincas.

Mientras tanto, los productores mantienen la medida de fuerza sobre la ruta PY13, a la espera de una respuesta concreta de las autoridades del sector agrícola.