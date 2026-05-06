Productores frutihortícolas cerraron parcialmente la ruta PY13 para exigir asistencia del MAG

Unos 100 productores se movilizaron para reclamar apoyo urgente al Gobierno Central para poder continuar trabajando en sus fincas. La medida de fuerza consistió en cierres temporales de aproximadamente 20 minutos de la ruta PY13 hasta el mediodía.

El presidente de la Asociación San Lorenzo, Lucio Aquino, manifestó que el ministro de Agricultura, Carlos Giménez, se había comprometido anteriormente a ejecutar un plan piloto para fortalecer la producción agrícola y mejorar la calidad de vida de las familias campesinas de la zona.

Sin embargo, aseguró que las promesas nunca se concretaron y que actualmente los agricultores se encuentran prácticamente abandonados. Recordó que el año pasado una fuerte helada destruyó casi por completo la producción de los trabajadores del sector, ocasionando millonarias pérdidas económicas.

Indicó que, tras aquella situación, solicitaron en reiteradas ocasiones asistencia al MAG, pero —según denunció— solamente recibieron promesas incumplidas o directamente no fueron atendidos por las autoridades.

Aquino también cuestionó que el año pasado recibieron únicamente semillas de locote de mala calidad, además de la falta total de insumos básicos como mallas e invernaderos para proteger los cultivos de las inclemencias climáticas.

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El dirigente calificó de “inoperante” al ministro Carlos Giménez y también cuestionó al presidente de la República, Santiago Peña, señalando que los pequeños productores son prácticamente ignorados en sus reclamos.

Asimismo, denunció que en varias ocasiones intentaron comunicarse con autoridades del MAG, pero que incluso les “apagaban o bloqueaban el teléfono” y evitaban responder a los pedidos de asistencia.

Al respecto, el titular del MAG, Carlos Giménez, indicó que Lucio Aquino no es un productor activo y que no forma parte de ningún programa de producción de la institución. Señaló que el mismo no cuenta con chacra y que solo se hace pasar por intermediario para obtener algún beneficio de ello.

Indicó que recién estarán distribuyendo semillas a finales de este mes para que en septiembre se puedan tener las primeras cosechas. Agregó que todo se está realizando en base a la planificación de siembra prevista para este año.

Finalmente, pese a la situación, los manifestantes advirtieron que, si no reciben respuestas inmediatas por parte del Gobierno, la próxima semana intensificarían la medida de fuerza con cierres totales de la ruta PY13.