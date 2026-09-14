Tratamiento con tirzepatida y semaglutida: ¿puede generar pancreatitis?

En Paraguay, tanto la fabricación como el acceso a la tirzepatida y semaglutida no tienen mayores inconvenientes, ya que las moléculas no tienen patente, lo que favorece a la producción nacional, siendo actualmente cinco los laboratorios que las producen.

La misma no tiene mayores restricciones, más allá que una exigencia de una receta médica para su adquisición en cualquier farmacia del país, por lo que el acceso para el público en general es bastante sencillo. Las mismas se utilizan principalmente para tratar la obesidad y la diabetes.

Elizabeth Valinoti, coordinadora de la Red Nacional de Diabetes del IPS, explicó que el fármaco replica hormonas intestinales que logran una alta eficacia para controlar el azúcar y reducir el peso hasta en un 22%.

Además del control glucémico, se descubrió que ayuda a reducir los riesgos de cardiopatías e incluso de problemas cardiovasculares generadas por el sobrepeso y la diabetes, según precisó, así como también resaltó el efecto que tiene en pacientes con prediabetes.

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“Los pacientes (con prediabetes) que reciben tirzepatida o semaglutide pueden tener de un 84 a 94% menos de riesgo de desarrollar diabetes”, afirmó.

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Reducción de ansiedad y consumo de alcohol y tabaco

Entre otros beneficios de la droga, dijo que disminuye de la progresión de la nefropatía diabética, lo que hace que pacientes que antes iban rápidamente a la diálisis, ahora revierten esa enfermedad. También disminuye el riesgo cardiovascular y de accidentes cerebrovasculares.

“Por otro lado, también actúa a nivel del sistema nervioso central disminuyendo la ansiedad por ya sea por el alcohol y por el cigarrillo según algunas publicaciones y también sobre todo baja de peso de una forma muy muy importante que hasta un 22% del peso se puede perder con esta droga”, dijo en entrevista con Ancho Perfil de ABC Cardinal 730 AM.

Respecto a los riesgos, desmitificó el temor masivo a la pancreatitis y aclaró que la pérdida de masa muscular ocurre por una mala alimentación del paciente.

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Advirtió que el peligro radica sobre todo en la automedicación, muy frecuente en el país, e insistió en que el tratamiento requiere acompañamiento médico y una dieta rica en proteínas.

Investigación en el país sobre la tirzepatida

La médica aclaró que la tirzepatida está amparada por la Ley de Diabetes, la cual exonera de impuestos a estos insumos y obliga a la actualización periódica del vademécum en la salud pública.

En el país se proyecta que más de 400.000 personas padecen diabetes, lo que representa el 10,7% de la población nacional. El IPS atiende a aproximadamente 125.000 de estos pacientes, de los cuales un porcentaje significativo ocupa camas hospitalarias debido a complicaciones derivadas de la enfermedad, totalizando el 30% de camas ocupadas en las unidades de internación.

Actualmente, se desarrolla en el país el estudio científico REAL-TIRZEPY, un histórico estudio clínico observacional que evalúa el uso de la tirzepatida en la vida real de la población paraguaya y su efectividad.

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Según la médica, la investigación constató que una gran cantidad de pacientes analizados ya presentaba niveles de glucosa controlados debido al uso previo o de automedicación con estos avanzados tratamientos.

Nuevas alternativas y el futuro del tratamiento

Consultada sobre la posibilidad de incorporar el medicamento en el sistema público, la especialista dijo que la semaglutida ya forma parte del vademecum y que la tirzepatida se podría incluir, dependiendo siempre del presupuesto de cada institución.

Además, explicó que la ley de diabetes obliga tanto al Ministerio de Salud Pública como al IPS a actualizar sus vademecums cada dos años, además de incorporar nueva tecnología y terapias para los pacientes con diabetes.