Idea cartista de gravar tirzepatida es “un sinsentido”, afirma empresario farmacéutico

A inicios de este mes, el diputado cartista Carlos Marcial Godoy (ANR, Partido Colorado) manifestó su oposición a una propuesta de aumentar el Impuesto Selectivo al Consumo de Tabaco y, en cambio, propuso gravar la tirzepatida, un medicamento para el control de la diabetes y el sobrepeso que ha ganado mucha circulación en el mercado paraguayo en los últimos tiempos.

En líneas similares se expresó la semana pasada el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, quien dijo que su institución está analizando imponer un impuesto al valor agregado (IVA) del 5 por ciento a la tirzepatida, actualmente exenta de impuestos al ser un medicamento, con el argumento de que también se usa con fines estéticos relacionados a la pérdida de peso.

La idea generó el rechazo de actores del sector farmacéutico privado como el empresario Óscar Vicente Scavone, quien reiteró este lunes a ABC Cardinal sus objeciones.

“Un sinsentido completo”

Scavone calificó la idea presentada en el Congreso por el diputado Godoy como “un sinsentido completo”. Comentó que un pedido de informes relacionado a la propuesta del legislador cartista fue remitido por la Cámara de Diputados al Ministerio de Salud Pública, a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y a la propia DNIT.

Ese pedido de informes ignora que tanto los medicamentos de tirzepatida como las materias primas que ingresan a Paraguay están exentos de gravámenes por acuerdos suscritos por el Mercado Común del Sur (Mercosur).

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Agregó que el pedido de informes plantea también la creación de un sistema de trazabilidad, en aparente desconocimiento de que un sistema con esas características ya existe.

“Las tirzepatidas elaboradas en Paraguay tienen un sistema de trazabilidad unidad por unidad, un sistema de hologramas de origen alemán”, dijo Scavone. “Cada ampolla que se produce es trazable a cuándo se elaboró, quiénes fueron los responsables y quién es el paciente”, explicó.

“Hay una ignorancia supina en los pedidos de este diputado”, agregó.

“Una cuestión económica”

El empresario dijo creer que la motivación detrás de la aparente intención de gravar la tirzepatida en Paraguay está relacionada a los intereses de multinacionales farmacéuticas establecidas en Brasil, país al que ingresa una cantidad importante de ese fármaco producido en Paraguay.

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“Como hay tirzepatidas que están entrando desde Paraguay, les afecta y ejercen presión política y sanitaria para precautelar su mercado. Para mi criterio, eso es lo que está de fondo aquí, una cuestión económica”, dijo.