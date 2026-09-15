Indígenas denuncian amedrentamiento de civiles armados en Maracaná

Los denunciantes comentaron que no es la primera vez que las familias de este asentamiento son víctimas de una situación como esta, proveniente de los trabajadores de un productor de soja, que sería de nacionalidad brasileña, por lo que solicitan la intervención de las autoridades para evitar hechos más graves.

Conforme a lo manifestado por uno de los líderes, Alcides Salinas, la comunidad Yvy Porã está asentada en una finca de 1.100 hectáreas, de las cuales unas 900 hectáreas ya fueron deforestadas por el productor de granos, sin que los nativos estén informados si esta persona cuenta con algún documento respaldatorio para ingresar en esa área, explicó.

La denuncia refiere que ayer, unos cinco guardias del sojero ingresaron con armas de fuego en el sitio donde se encontraban reunidas las familias indígenas, con la intención de amedrentarlos, actuando con mucha prepotencia con la gente.

En ese sentido, el dirigente aseveró que no es la primera vez que los civiles armados utilizan este comportamiento con los indígenas indefensos que permanecen en ese sector del municipio de Maracaná hace más de 30 años. Mencionó, asimismo, que debido a los constantes amedrentamientos de los civiles armados, muchas personas decidieron abandonar el asentamiento, teniendo en cuenta el peligro que representa sobrevivir en medio de este problema.

Denuncia en la Fiscalía de Curuguaty

Anunció, además, que tras el reciente suceso estarán presentando una denuncia formal en la Fiscalía de Curuguaty en contra de personas innominadas que fueron a atropellar y amenazar a las familias de Yvy Porã. También dijo que ya comunicaron lo ocurrido al presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Hugo Samaniego, a quien le solicitarán la inmediata intervención en la finca en conflicto.

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Al ser consultado si conocen la identidad del productor sojero, cuyo personal serían los presuntos responsables de los constantes amedrentamientos a la comunidad, el líder respondió que no saben el nombre de esta persona, pero que sería de nacionalidad brasileña.

Presidente promete intervenir en el caso

Por su parte, el presidente del INDI, Hugo Samaniego, se comprometió a mediar en el conflicto y buscar la manera más adecuada para solucionar el inconveniente.