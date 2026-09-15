Misión Humanitaria Paraguay realiza cirugías reconstructivas a pacientes seleccionados

Las cirugías iniciaron ayer lunes y se extenderá hasta el próximo jueves.

El doctor Rafael Silguero, coordinador de Gestión de Atención Integral a la Salud del Hospital General de Coronel Oviedo (HGCO), explicó que la actividad está enfocada principalmente en mujeres que fueron sometidas a cirugías por cáncer de mama y que requieren una reconstrucción mamaria.

Las intervenciones utilizan una técnica de microcirugía reconstructiva, que se realiza por primera vez en Paraguay. El equipo está integrado por profesionales extranjeros provenientes de España, Rusia, Italia y Argentina, bajo la dirección del reconocido cirujano plástico Dr. Cristhian Pomata.

Además de las reconstrucciones mamarias, durante la misión también se realizan procedimientos para pacientes con parálisis facial, con el objetivo de recuperar la movilidad de los músculos de la cara mediante técnicas de microcirugía.

Otro de los procedimientos corresponde al tratamiento del linfedema, una inflamación que puede afectar a los miembros por diferentes causas. En estos casos, los especialistas utilizan técnicas de microcirugía para ayudar a reducir la hinchazón.

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Los pacientes que acceden a las intervenciones ya fueron seleccionados previamente por el equipo médico encargado de la misión, por lo que actualmente no se trata de una convocatoria abierta para nuevas inscripciones.

Las cirugías son de larga duración, especialmente las reconstrucciones mamarias, que pueden extenderse entre seis y ocho horas. Los procedimientos se desarrollan actualmente en los quirófanos del Hospital General de Coronel Oviedo.