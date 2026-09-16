Filizzola exige investigar a Jalil Rachid por vínculos con el narcotráfico en la SENAD

El senador Rafael Filizzola afirmó que el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Jalil Rachid, es el responsable político de la institución y debe ser investigado por sus vínculos con el crimen organizado.

“Rachid mantuvo en cargos clave a personas con conexiones directas con el fallecido diputado Eulalio Lalo Gómez. Estas vinculaciones habrían favorecido los intereses de sectores ligados al narcotráfico y facilitado la impunidad”, sostuvo el legislador.

Seguido remarcó que el titular de la SENAD era consciente de la situación interna. “Él es el responsable de la institución y él ha nombrado y ha mantenido a estas personas que tenían un vínculo claro con Lalo Gómez”.

El parlamentario insistió en que la permanencia de funcionarios vinculados a organizaciones criminales en puestos estratégicos de la SENAD constituye una falta grave y exigió que el Ministerio Público avance en las pesquisas.

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El senador también se refirió a las declaraciones de Rachid, quien calificó las investigaciones como un boicot o un golpe contra la institución. Filizzola desestimó esta postura al señalar que la Fiscalía actúa sobre la base de evidencias concretas.

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“Él, por lo menos es responsable político y debe ser investigado porque se le ha dicho de todas las maneras, le hemos preguntado de todas las maneras, o sea, él era consciente de esa situación”, enfatizó el legislador durante sus declaraciones.

Dudas sobre la actuación de la Fiscalía

Filizzola cuestionó la selectividad del Ministerio Público al momento de investigar. Según el senador, la Fiscalía “ve lo que quiere ver y lo que no quiere ver no ve, omitiendo vínculos de otros funcionarios con el crimen organizado”.

El legislador mencionó casos específicos, como los de Marco Alcaraz y Lorenzo Lezcano, cuyas vinculaciones con la mafia, a su criterio, resultan evidentes. Criticó que la Fiscalía no profundice en estas conexiones mientras se centra en otros objetivos.

Además, el senador planteó interrogantes sobre la compra de equipos de escuchas telefónicas por parte de Itaipú para la SENAD. Cuestionó la pertinencia de que la entidad binacional financie este tipo de tecnología y exigió transparencia sobre los protocolos legales.

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Exigencia de transparencia en los protocolos

El parlamentario subrayó la necesidad de esclarecer si las escuchas telefónicas se realizan bajo orden judicial. “¿Cuál es el protocolo para que las escuchas se hagan de acuerdo a la ley, es decir, con orden judicial?“, preguntó Filizzola ante la falta de informes claros.

El senador concluyó que existen demasiados sospechosos y situaciones irregulares que requieren una investigación profunda. Reiteró que la responsabilidad política de las autoridades actuales, incluyendo al Poder Ejecutivo, debe ser analizada ante la abundante evidencia disponible sobre la infiltración criminal.