Imputación a funcionarios de Senad: “Un golpe a la institución y mi gestión”, dice Rachid

Este martes trascendió que una de las sobrinas del diputado fallecido, Eulalio “Lalo” Gomes, Helga Concepción Lizany Solís Gómez, así como varios agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), entre ellos, Hugo Derlis Baptista Gómez, Cristian Porfirio Amarilla Cabaña, Aldo Osmar Pintos Martínez y Alicia Marlene Vázquez Samaniego, fueron imputados como desprendimiento de la causa contra el exlegislador difundida con la investigación #LaMafiaManda.

Al respecto, el ministro de la cartera antidrogas, Jalil Rachid, sostuvo que las acusaciones en sí vienen desde una “antigua estructura” que operaba dentro de la institución.

El funcionario también apuntó que los denunciantes son exagentes especiales -uno condenado- que incluso formarían parte de esquemas de corrupción previos.

“Esto forma parte de un golpe a la institución y principalmente a mi gestión. Acá se denuncian a los últimos, a la gente que yo puse en la institución; le denuncian los que yo saqué. Puedo suponer muchísimas cosas acá”, mencionó.

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Cuestionamientos al Ministerio Público

El ministro también expresó dudas referentes al trabajo del Ministerio Público en este proceso, ya que Rachid sugirió que la Fiscalía supuestamente actúa bajo la influencia de una fiscala adjunta.

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“No vayas a pensar que el Ministerio Público hoy en día funciona como siempre funcionó, hoy actúan bajo el yugo de una fiscala adjunta que los maneja con un puño de hierro y con quien particularmente tuve un incidente en un operativo en donde se frustró un procedimiento. Si yo tengo en cuenta la imputación y con este criterio, hoy en día, Matilde Moreno debería estar imputada también”, señaló.

Por el caso, este martes se puso “a disposición” de la Fiscalía Christian Amarilla, director de Inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas.

En otro momento de la entrevista en la 1080 AM, Rachid fue consultado sobre si es un “hombre” de Horacio Cartes o de Santiago Peña y contestó: “¿Cómo pio? A mí nio me nombró el presidente Santiago Peña. Yo soy elemento de él (de Peña); esta secretaría depende directamente de la presidencia de la República". De igual manera reconoció que tiene una “relación excelente” con el expresidente Cartes.

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