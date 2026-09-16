Video: la espada de San Miguel Arcángel visitará Paraguay por primera vez

Esta histórica visita es el resultado de un esfuerzo coordinado entre la Embajada del Paraguay ante la Santa Sede, la Arquidiócesis de Asunción y el Santuario Basílica de San Miguel Arcángel, ubicado en el Gargano, Puglia (Monte Sant’Angelo, Italia), lugar sagrado donde la tradición católica sitúa las célebres apariciones del arcángel protector.

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Acto central y consagración de las familias en Asunción

El evento principal de la estadía de la espada se llevará a cabo el viernes 9 de octubre, a las 10:00, en la Catedral Metropolitana de Asunción.

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La ceremonia contará con la presencia del Presidente de la República Santiago Peña, la Primera Dama de la Nación Leticia Ocampos, así como de las principales autoridades civiles y religiosas del país.

Un mensaje de esperanza para el pueblo paraguayo

El cardenal Adalberto Martínez Flores, arzobispo metropolitano de Asunción, destacó el profundo impacto y la relevancia espiritual que este evento representa para la feligresía paraguaya, calificándolo como un renovado signo de bendición, custodia y esperanza para toda la ciudadanía.

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Agenda y actividades previstas en Paraguay

La espada de San Miguel Arcángel recorrerá distintos puntos del país a lo largo de diez días de permanencia.

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El Arzobispado de Asunción confirmó que en los próximos días se dará a conocer el programa oficial completo, que incluirá el detalle de las procesiones, los horarios de misa y las sedes que formarán parte del itinerario de veneración.