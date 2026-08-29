Elecciones municipales: Adalberto Martínez advierte sobre el “imperio del crimen organizado” y fustiga los “baches sociales”

En lo que se interpreta como una de las intervenciones político-sociales más incisivas de la Iglesia Católica en la antesala de los comicios municipales del próximo 4 de octubre, el cardenal Adalberto Martínez Flores lanzó una dura radiografía sobre la descomposición del tejido social, el clientelismo electoral y las fallas estructurales del Estado.

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Fue durante la Misa de la fiesta patronal en la parroquia San Agustín y Santa Mónica del barrio Loma Pytã de Asunción, donde el purpurado elevó el tono para interpelar de manera directa tanto a la clase política como al electorado.

Si bien la homilía comenzó con el tradicional paralelismo espiritual entre la vida de San Agustín y Santa Mónica, el Cardenal viró drásticamente hacia la coyuntura nacional al evocar la célebre obra agustiniana; La Ciudad de Dios. Desde ese marco, contrapuso la búsqueda del bien común con la “lógica del egoísmo, la ambición, el abuso de poder y el interés personal” que domina el escenario político.

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Un llamado a romper el voto prebendario

A poco más de un mes de que los ciudadanos acudan a las urnas para elegir intendentes y concejales, Martínez Flores exhortó a la ciudadanía a ejercer un voto “responsable, libre y en conciencia”. En un disparo contra las prácticas clientelares y el prebendarismo histórico en las campañas locales, el Cardenal enfatizó que la decisión electoral no debe responder a conveniencias individuales.

“Será momento de ejercer un voto responsable, libre y en conciencia. No votar solamente por amistad, conveniencia o beneficio personal, sino discernir la honestidad, la capacidad, la trayectoria y la verdadera disposición de los candidatos para servir al bien del distrito”, destacó.

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El Cardenal remarcó que las propuestas electorales no pueden agotarse en promesas de infraestructura básica, desafiando a los candidatos a presentar proyectos integrales de gestión.

De los baches del asfalto a las llagas de la sociedad

Con una analogía gráfica para el electorado urbano, el primado de la Iglesia paraguaya reconoció que una buena administración municipal debe reparar las calles y limpiar los espacios públicos, pero advirtió que limitarse a ello refleja una visión miope de la gestión pública.

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“Una ciudad no puede ocuparse solamente de pavimentar calles o rellenar baches. Existen también baches sociales muy urgentes, heridas y llagas profundas que no pueden esperar. Una ciudad verdaderamente humana debe cuidar su infraestructura, pero sobre todo a las personas”, insistió.

En su enumeración de esos “baches sociales”, Martínez puso el foco en las problemáticas que golpean a los barrios: la falta de empleo digno, la crisis de vivienda, la deserción escolar, la violencia intrafamiliar, los feminicidios y la preocupante proliferación del microtráfico, la trata de personas y la desaparición de niños y adolescentes.

La dura advertencia: “El imperio del crimen organizado”

El punto de mayor voltaje político de la homilía resonó al alertar sobre las consecuencias institucionales de la corrupción y la falta de ética pública. En un diagnóstico contundente, Adalberto Martínez advirtió que la ausencia de justicia social en el Estado cede terreno directamente al crimen organizado y a estructuras autoritarias.

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“Donde está ausente el Reino de Dios, donde Dios ya no reina en la conciencia y en la vida social, va entrando el imperio de los déspotas, el imperio del crimen organizado y el poder de aquellos que, por ambiciones monetarias, van imponiendo dictaduras opresoras. Allí donde se pierden la verdad y la dignidad humana, otros poderes terminan destruyendo el tejido social”.

Este postulado representa una postura firme de la cúpula eclesiástica ante el avance del crimen organizado en la agenda pública, vinculando la desatención estatal con la pérdida de soberanía institucional.

Respaldo a la salud pública y el servicio como único criterio de autoridad

Mostrando sintonía con las demandas sociales vigentes, el Cardenal hizo un paréntesis para abordar la huelga que llevan adelante los médicos del sector público. Lejos de instar únicamente a una tregua, Martínez validó el reclamo al remarcar que sus exigencias “merecen ser escuchadas” e interpeló al Estado para garantizar atención médica, insumos y condiciones laborales dignas para el personal de blanco.

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Finalmente, el Cardenal recordó que el verdadero liderazgo —tanto en el ámbito secular como eclesial— se mide por la capacidad de servicio y no por las prerrogativas del cargo político, recordando el principio evangélico de que “el más grande debe hacerse servidor de los otros”.

Concluyó con un llamado a la ciudadanía a involucrarse activamente en la reconstrucción del tejido social, transformando la fe en un compromiso constante de fiscalización y acción cívica.